  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Масове отруєння на Прикарпатті: госпіталізували 11 дітей

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Внаслідок отруєння ушпиталили 11 дітей - Масове отруєння на Прикарпатті: госпіталізували 11 дітей
    Внаслідок отруєння ушпиталили 11 дітей
    Фото з відкритих джерел

    Отруєння дітей сталося в одному із закладів громадського харчування села Загвіздя під час святкування Дня знань

    На Прикарпатті зафіксували масове отруєння дітей у селі Загвіздя під час святкування Дня знань. Про це повідомляє пресслужба обласна поліції.

    «Правоохоронці розпочали кримінальне провадження та встановлюють причини та обставини госпіталізації дітей і дорослого, які поступили до медзакладу після святкування Дня знань. Станом на 5 вересня 11:00 годину захворіли 19 осіб», – йдеться у повідомленні.

    За даними правоохоронців, 4 вересня в ході моніторингу ЗМІ вони виявили публікацію, що під час святкування Дня знань, яке відбулось в одному із закладів села Загвіздя, захворіли понад десять дітей. Встановлено, що впродовж 2 і 3 вересня до інфекційної й дитячої лікарні Івано-Франківська госпіталізовано 10 дітей та одного дорослого, а ще вісім неповнолітніх перебувають на лікуванні дома.

    Їх попередній діагноз від медичних працівників – гострий гастроентерит. Стан хворих оцінюється як середньої тяжкості.

    Слідчі розпочали кримінальне провадження та здійснюють досудове розслідування за ч. 1 ст. 325 Кримінального кодексу. Йдеться про порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням.

    Раніше у селі Поляниця Івано-Франківської області сталося масове отруєння під час святкування весілля. У лікарні потрапили 11 людей, серед яких троє дітей.

    Нагадаємо, у Карпатах групі туристів стало погано, трьох дітей госпіталізували.

    Попередньо встановлено, що діти могли отримати харчове отруєння.

    Раніше повідомлялося, що після вживання їжі в їдальні однієї з лікарень Одеси – отруїлося п'ятеро дітей.

    До слова, у Дніпрі дитина померла від отруєння грибами.

    Також в червні у готельному комплексі на Івано-Франківщині отруїлися 10 людей.

    Раніше стало відомо, що у Харкові сталося масове отруєння з ознаками гострої кишкової інфекції. Відомо про 67 постраждалих, серед яких 14 дітей.

    Теги: діти отруєння розслідування харчування
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Масове отруєння на Прикарпатті: госпіталізували 11 дітей