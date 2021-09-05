Масове отруєння на Прикарпатті: госпіталізували 11 дітей

Отруєння дітей сталося в одному із закладів громадського харчування села Загвіздя під час святкування Дня знань

На Прикарпатті зафіксували масове отруєння дітей у селі Загвіздя під час святкування Дня знань. Про це повідомляє пресслужба обласна поліції.

«Правоохоронці розпочали кримінальне провадження та встановлюють причини та обставини госпіталізації дітей і дорослого, які поступили до медзакладу після святкування Дня знань. Станом на 5 вересня 11:00 годину захворіли 19 осіб», – йдеться у повідомленні.

За даними правоохоронців, 4 вересня в ході моніторингу ЗМІ вони виявили публікацію, що під час святкування Дня знань, яке відбулось в одному із закладів села Загвіздя, захворіли понад десять дітей. Встановлено, що впродовж 2 і 3 вересня до інфекційної й дитячої лікарні Івано-Франківська госпіталізовано 10 дітей та одного дорослого, а ще вісім неповнолітніх перебувають на лікуванні дома.

Їх попередній діагноз від медичних працівників – гострий гастроентерит. Стан хворих оцінюється як середньої тяжкості.

Слідчі розпочали кримінальне провадження та здійснюють досудове розслідування за ч. 1 ст. 325 Кримінального кодексу. Йдеться про порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням.

Раніше у селі Поляниця Івано-Франківської області сталося масове отруєння під час святкування весілля. У лікарні потрапили 11 людей, серед яких троє дітей.

Нагадаємо, у Карпатах групі туристів стало погано, трьох дітей госпіталізували.

Попередньо встановлено, що діти могли отримати харчове отруєння.

Раніше повідомлялося, що після вживання їжі в їдальні однієї з лікарень Одеси – отруїлося п'ятеро дітей.

До слова, у Дніпрі дитина померла від отруєння грибами.

Також в червні у готельному комплексі на Івано-Франківщині отруїлися 10 людей.

Раніше стало відомо, що у Харкові сталося масове отруєння з ознаками гострої кишкової інфекції. Відомо про 67 постраждалих, серед яких 14 дітей.