У «Слузі народу» запевняють, що скасування медреформи не буде



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Лідер фракції «Слуга народу» Давид Арахамія

Реформа буде відкоригована з точки зору мінімізації її негативних наслідків

В Україні не планується скасування медичної реформи, розпочатої командою колишнього міністра охорони здоров'я Уляни Супрун.

Про це заявив лідер фракції «Слуга народу» Давид Арахамія в ефірі каналу «Україна 24».

«Медреформа скасована точно не буде, тому що дуже далеко просунулася. Я думаю, що вона буде відкоригована з точки зору мінімізації тих негативних наслідків, про які ми весь час говоримо: закриття психіатричних лікарень і так далі. Там багато поганих наслідків...Тому треба шукати шляхи», - сказав Арахамія.

Він зазначив, що система «гроші йдуть за пацієнтом«, запропонована командою Супрун, «правильна», залишається відкритим питання її імплементації.

«Сама модель дуже правильна. Якщо людина хоче лікуватися замість одного закладу в іншому, то держава виділяє гроші на її лікування, і вони «йдуть» за самим пацієнтом», - сказав нардеп.

На переконання керівника МОЗ Максима Степанова, процес реформування медичної галузі можна здійснити протягом трьох років.