У Києві активізувалися кліщі: як вберегтися від небезпечних укусів

Кліщі можуть вкусити під час прогулянок у зелених зонах

Пік активності кліщів припадає на квітень-травень

На Київщині розпочався сезон активності кліщів. У квітні-травні слід бути особливо пильними до цих комах. Захистити себе від укусів кліщів і від захворювань, які вони переносять, можливо, дотримуючись простих рекомендацій. Про це розповіла директорка Департаменту охорони здоров’я Валентина Гінзбург.

Як вберегтися від кліщів

«Щоб убезпечити себе від укусів, слід дотримуватися простих рекомендацій. Наприклад – використовувати репеленти (засоби, що відлякують кліщів). Для прогулянок на природі слід одягати головний убір та світлий щільно прилягаючий до тіла одяг з довгими рукавами. Під час та після прогулянки – ретельно оглядати себе, особливу увагу приділяючи ділянкам тіла, що вкриті волоссям. Одяг, у якому гуляли в зеленій зоні, слід одразу випрати та випрасувати», – порадила Гінзбург.

За її словами, фахівці також наголошують необхідності приділяти додаткову увагу домашнім улюбленцям. По-перше – проконсультуйтеся з ветеринаром, якими засобами та з якою регулярністю обробляти чотирилапих від кліщів. А по-друге – якщо вони супроводжували вас під час прогулянки, після повернення оглядайте їх ще до того, як впустити до помешкання.

Що робити в разі укусу

«Якщо укус таки трапився – кліща слід якнайшвидше зняти. Краще за все – звернутися до травмпункту. Там медики видалять комаху, оброблять місце присмоктування та нададуть вам всі необхідні рекомендації», – порадила Гінзбург.

За відсутності можливості звернутись до лікаря, видалення проводять самостійно: розхитуючи кліща з боку в бік пальцями, обгорнутими марлевою серветкою, пінцетом чи петлею з нитки, яку слід закріпити між хоботком кліща та шкірою людини. Слід повільно його видалити разом із хоботком. Після видалення кліща місце присмоктування змастити 3% розчином йоду, спиртом або одеколоном. Якщо хоботок залишився в ранці, його видаляють стерильною голкою. Після видалення слід ретельно вимити руки з мильним засобом.

Чим небезпечні кліщі

«Кліщі небезпечні тим, що є переносниками серйозних захворювань. Таких як: хвороба Лайма, кліщовий енцефаліт тощо. Тож після укусу спостерігайте за самопочуттям. Головний біль, температура, слабкість, почервоніння, що довго не проходить, біль, свербіння, розростання плями або набряку привід негайно звернутися до лікаря», – наголосила директорка Департаменту охорони здоров’я.

Проте необов’язково захворювання, що переносять кліщі, матиме зовнішні ознаки. Тож лікарі наполегливо радять у будь-якому випадку за три тижні після укусу здати кров на антитіла до бореліозу, щоб не пропустити небезпечну хворобу.