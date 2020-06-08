У дитсадку на Київщині стався спалах коронавірусу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Інші дошкільні заклади Броварів продовжать працювати з дотриманням санітарно-епідемічних вимог

Садочок «Калинка» наразі закритий на обсервацію

У броварському садочку «Калинка», що на Київщині, у 9 дітей та 3 дорослих підтверджено діагноз коронавірус.

Про це на сторінці Facebook повідомив міський голова Броварів Ігор Сапожко.

«Хочу проінформувати, що зранку в суботу були відібрані зразки для проведення ПЛР-аналізу у всіх працівників закладу та дітей, які контактували з вихователькою, що захворіла на коронавірус. За результатами дослідження тести на COVID-19 у 9 дітей та 3 дорослих виявились позитивними. Двоє дітей госпіталізовані до дитячої обласної лікарні в місті Боярка, інші захворілі лікуються амбулаторно», – повідомив мер.

За словами Сапожка, садочок «Калинка» наразі закритий на обсервацію, всі працівники закладу та батьки вихованців, які з 1 червня відвідували садочок, перебувають на самоізоляції під контролем сімейних лікарів. Інші дошкільні заклади продовжать працювати з дотриманням санітарно-епідемічних вимог, пообіцяв міський голова.

Раніше повідомлялось, що 5 червня у Київській області в Броварах через коронавірус закрили дитячий садок. У виховательки дошкільного закладу лабораторно підтвердили COVID-19.

Нагадаємо, у Ківерцівському районі Волинської області в психіатричній лікарні селища Олик розростається спалах коронавірусу. Крім півсотні інфікованих пацієнтів, коронавірусну інфекцію також знайшли у 24 медиків психлікарні.

До слова, 6 червня, у селі Чорнівка, що на Буковині, усі тести на коронавірус, які зробили напередодні, виявились позитивними.

Нагадаємо, станом на ранок 8 червня в Україні зафіксовано 463 нових випадки коронавірусу, це на 22 випадки менше, ніж учора (485).

Одужали – 141 (вчора 242), померли – 9 (вчора 11).

Загалом одужали 12 195 осіб, летальних випадків – 797.

У Києві виявлено хворих 72 особи (вчора 43). Також 59 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 54) і 41 – на Львівщині (вчора 68), 25 – на Рівненщині (вчора 32).

Коронавірус в Україні

Всього 27462

Хворіють 14470

Одужали 12195

Померли 797

Копіювати код для вставки

Як повідомлялося, станом на ранок 7 червня в Україні зафіксовано 485 нових випадки коронавірусу, це на 65 випадків менше, ніж учора (550).

Одужали – 242 (вчора 440), померли – 11 (вчора 15).

Загалом одужали 12 054 особи, летальних випадків – 788.

У Києві виявлено хворих 43 особи (вчора 83). Також 54 випадки зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 66) і 68 – на Львівщині (вчора 65), 32 – на Рівненщині (вчора 52).