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    Здоров'я

    У Тернополі до боротьби з Covid-19 почали залучати студентів-медиків

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    <p>Студентів оформлюють на умовах цивільно-правових договорів</p> - У Тернополі до боротьби з Covid-19 почали залучати студентів-медиків

    Студентів оформлюють на умовах цивільно-правових договорів

    Фото ілюстративне

    У Тернополі є брак персоналу для лікування пацієнтів з коронавірусом

    У Тернополі до боротьби з Covid-19 почали залучати викладачів і студентів медичного університету.

    Про це пресслужба Тернопільської ОДА повідомила у Facebook.

    Зазначається, що у Тернополі через брак персоналу для лікування пацієнтів з коронавірусом, до роботи в інфекційних відділеннях почали залучати викладачів та студентів медичного університету.

    «Серед них один лікар-анестезіолог у пенсійному віці, студент, який працює в інфекційному відділенні лікарні швидкої допомоги у Тернополі. Вони влаштовані на умовах цивільно-правових договорів і отримують оплату в залежності від категорії, в якій працюють», – наголосила начальник управління охорони здоров’я ОДА Ольга Ярмоленко.

    Раніше директорка Департаменту охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації Валентина Гінзбург заявила в інтерв’ю «Главкому», що київські студенти до лікування «ковідних» хворих не залучені.

    Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 23 листопада, в Україні виявили 12 287 нових хворих на коронавірус. 

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      647976
    • Хворіють
      337355
    • Одужали
      299358
    • Померли
      11263

    За весь час пандемії в Україні: захворіло – 647 976 осіб, одужало – 299 358 осіб, летальних випадків – 11 263.

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    Теги: медицина студенти лікарня Тернопіль коронавірус
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