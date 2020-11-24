У Тернополі до боротьби з Covid-19 почали залучати студентів-медиків

У Тернополі є брак персоналу для лікування пацієнтів з коронавірусом

У Тернополі до боротьби з Covid-19 почали залучати викладачів і студентів медичного університету.

Про це пресслужба Тернопільської ОДА повідомила у Facebook.

Зазначається, що у Тернополі через брак персоналу для лікування пацієнтів з коронавірусом, до роботи в інфекційних відділеннях почали залучати викладачів та студентів медичного університету.

«Серед них один лікар-анестезіолог у пенсійному віці, студент, який працює в інфекційному відділенні лікарні швидкої допомоги у Тернополі. Вони влаштовані на умовах цивільно-правових договорів і отримують оплату в залежності від категорії, в якій працюють», – наголосила начальник управління охорони здоров’я ОДА Ольга Ярмоленко.

Раніше директорка Департаменту охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації Валентина Гінзбург заявила в інтерв’ю «Главкому», що київські студенти до лікування «ковідних» хворих не залучені.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 23 листопада, в Україні виявили 12 287 нових хворих на коронавірус.

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За весь час пандемії в Україні: захворіло – 647 976 осіб, одужало – 299 358 осіб, летальних випадків – 11 263.