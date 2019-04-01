У Запоріжжі під час виборів померла жінка



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Жінка мала проголосувати на дому

Коли до жінки прийшли представники виборчої комісії, виявили її вже мертвою

У Запоріжжі під час виборів президента України померла жінка.

Про це з посиланням на один із виборчих штабів пише місцевий сайт «Zабор».

Відомо, що жінка мала проголосувати на дому, проте коли до неї прийшли представники виборчої комісії, виявили її вже мертвою.

За інформацією видання, жінка померла за півгодини до приходу представників комісії.

Нагадаємо, у Львові на виборчій дільниці після голосування на виборах президента України помер 89-річний чоловік. Він прийшов на дільницю, проголосував, вийшов і за межами ділянки, впав і помер.

Як відомо, голосування на виборах відбулося без системних порушень.

Явка на виборах в Україні, за даними Центральної виборчої комісії, склала 63,51%.