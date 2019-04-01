  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Вибори-2019: Найактивніше люди голосували на Львівщині

    • Розсилка
    Вибори-2019: Найактивніше люди голосували на Львівщині

    ЦВК опублікувала останні дані по явці виборців

    Явка на виборах 2019, за даними Центральної виборчої комісії, станом на 20 годин неділі, 31 березня, склала 63,51% в 196 округах з 199.

    Читайте також

    Як зазначається, у Донецькій області явка склала 59,49%, а в Луганській - 56,77%, в Дніпропетровській області - 65,96%, а у Львівській - 68,88% виборців, у Києві - 67,99 %.

    Центральна виборча комісія опрацювала 2% протоколів. Відповідні дані оприлюднені на табло ЦВК станом на 00:30 через інформаційно-аналітичну систему «Вибори».

    За підрахунками, першим кандидатом йде Володимир Зеленський, за нього віддали голоси 27,49% українців. На другому місці - Петро Порошенко, за якого проголосували 17,53% громадян. На третьому місці - Юлія Тимошенко, 15,68% голосів «за».

    Відзначимо також, Юрій Бойко займає четверте місце з результатом 9,40% голосів, а на п'ятому місці - Олег Ляшко з 7,72% голосів.

    Нагадаємо, кандидат у президенти України Петро Порошенко викликав Володимира Зеленського на дебати, і останній вже відреагував заявою про те, що він до цього готовий.

    Читайте також: 
    Читайте також
    ЦВК Петро Порошенко Юлія Тимошенко Олег Ляшко вибори Юрій Бойко Володимир Зеленський
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ