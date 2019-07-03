В Запорізькій області росте кількість отруєнь харчовими продуктами



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За даними ВООЗ, неякісне харчування щороку забирає життя до півмільйона людей

На Запоріжжі зросла кількість отруєнь харчовими продуктами. Про це повідомляє пресслужба Запорізького обласного лабораторного центру МОЗ України.

«Захворюваність гострими кишковими інфекціями (ГКІ) на 25 тижні 2019 року вище рівня минулого тижня на 34%. Зокрема, минулого тижня зареєстровано 190 випадків проти 142. Рівень захворюваності склав на 37,9% нижче максимального рівня», - повідомили у центрі.

Уточнюється, що захворюваність серед дітей склала 17 випадків, проти 9 минулого тижня.

«В цілому по області лабораторно підтверджено 35,3% випадків ГКІ, із них в 37,3% – ротавірусна інфекція», - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що у 68% випадків неякісні продукти були домашнього виготовлення (неправильного зберігання).

«21,4% купувалися в місцях стихійної торгівлі», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що за даними ВООЗ, неякісне харчування щороку забирає життя до півмільйона людей.

За словами народного депутата Сергія Тригубенка, десять років тому в середньому фіксувалося близько 30-50 спалахів масових отруєнь на рік. Сьогодні ж ця цифра досягає значення 200 випадків.

«Маємо збільшення мінімум у 4 рази. І ця статистика підтверджує, що обрана Україною модель адміністрування продуктового ринку просто не працює», — сказав політик, зауваживши, що ситуація зміниться лише тоді, коли «запрацює принцип особистої відповідальності».