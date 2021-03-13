У Збройних силах за минулу добу виявили 222 хворих на коронавірус

Від початку пандемії у Збройних силах України зареєстровано 50 летальних випадків

За минулу добу проти Covid-19 щеплено 694 військовослужбовці

У Збройних силах України за минулу добу зафіксовано 222 нових випадки захворювання на коронавірус.

Про це повідомляє Командування медсил ЗСУ.

«За минулу добу зареєстровано 222 нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу Covid-19. З них до закладів охорони здоров’я госпіталізована 41 особа», – йдеться у повідомленні.

Загалом, за інформацією установи, станом на 10.00 13 березня в ЗСУ на Covid-19 хворіє 1526 осіб, а усього за час пандемії одужала 16 691 особа, летальних випадків 50.

На ізоляції та самоізоляції перебуває 449 осіб, уточнюється у повідомленні.

Від початку вакцинальної кампанії у ЗСУ 6046 осіб отримали 1 дозу вакцини, з них 1260 – військові медики. А за минулу добу проти Covid-19 щеплено 694 особи, зазначається у повідомленні.

Щоб вберегти себе та свою родину від інфікування, Командування Медичних сил Збройних Сил України закликає зробити щеплення та дотримуватися правил карантину та особистої гігієни.

Нагадаємо, за минулу добу 12 березня в Україні виявлено 13276 нових хворих на Covid-19. Зокрема, захворіли 710 дітей та 382 медпрацівники. Також міністр відзначив, що вчора було госпіталізовано з діагнозом ковід 3967 осіб. За минулу добу від ускладнень хвороби померли 243 пацієнти. За даними МОЗ вчора одужало 4897 осіб.

Читайте також: