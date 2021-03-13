Кличко з головами районів Києва постріляв на полігоні

«Беремо участь у навчаннях з організації територіальної оборони» – Кличко

Захід відбувся в навчальному центрі «Десна»

Мер Києва Віталій Кличко разом з заступниками голови КМДА та главами столичних районів взяв участь у навчаннях з організації територіальної оборони.

Про це повідомляє офіційний Telegram-канал очільника столиці. Відомо, що захід відбувся в навчальному центрі «Десна».

«Прибули зранку із заступниками голови КМДА та главами столичних районів у навчальний центр «Десна». Беремо участь у навчаннях з організації територіальної оборони», – написав Віталій Кличко.

Мер повідомив програму навчань: спочатку – тренажерна підготовка, а далі на полігоні тактична підготовка, обкатування бойових машин, вправи зі стрільби.

Нагадаємо, за минулу добу, 12 березня, на коронавірус у Києві заразилися 1049 осіб, що стало рекордом за щоденним приростом з початку 2021 року.

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