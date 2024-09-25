Лікування хвороб народними методами: Мінздоров'я розвіяло популярні міфи

Дихання парою від гарячої картоплі може викликати опіки дихальних шляхів, слизової оболонки носа та рота і навіть опіки шкіри

Міністерство охорони здоров’я закликає для лікування застуди та грипу обирати сучасні та безпечні лікарські засоби

Деякі популярні засоби народної медицини від грипу та застуди не лише неефективні, але й можуть бути шкідливими. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

Часникотерапія

Як зазначає відомство, немає доказів того, що часник має противірусні властивості й допомагає вилікуватись від грипу чи запобігти захворюванню. Водночас його надмірне вживання може викликати розлади шлунково-кишкового тракту, а інтенсивна часникова ароматерапія може спровокувати кашель і спазм бронхів.

Вітамін С

Мінздоров'я запевняє, жодні дослідження не довели, що вітамін С ефективний проти грипу. Разом із тим вживання великої кількості вітаміну С може спричинити розвиток алергічних реакцій і каменеутворення в нирках, а надто на фоні зневоднення, повʼязаного з лихоманкою.

Гірчиця у шкарпетки та гірчичники

МОЗ наголошує, теплова дія гірчичників та гірчичного порошку може призвести до сильного підвищення температури тіла. Крім того, такі процедури загрожують опіками на шкірі та подразненням дихальних шляхів, алергічними реакціями і бронхоспазмом.

Дихання парою від гарячої картоплі

Фахівці стверджують, дихання парою від гарячої картоплі може викликати опіки дихальних шляхів, слизової оболонки носа та рота і навіть опіки шкіри, особливо у дітей.

Полоскання розчином солі, соди та йоду

Як зазначає Міністерство охорони здоров’я, сіль і сода справді мають антисептичну дію, хоча й доволі слабку. Однак міцний сольовий розчин, а ще й із йодом може спричинити пошкодження слизової.

«Для лікування застуди та грипу вибирайте сучасні та безпечні лікарські засоби! Але спершу проконсультуйтеся зі своїм лікарем. Завдяки сервісу е-рецептів для пацієнтів це максимально зручно», – зазначає пресслужба відомства.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров’я схвалила вакцину від компанії Bavarian Nordic як першу вакцину проти мавпячої віспи, яка нині відома як mpox.

До слова, вакцини від гарячки Західного Нілу ще немає, а тим часом вона поширюється не лише на Африканському континенті, але й в інших куточках світу. Не оминула лихоманка і Україну. В Хмельницькому від цієї гарячки померла жінка.