Частину грошей Китаю необхідно витратити на стимулювання споживання безпосередньо домогосподарстами

За підрахунками економістів американського інвестбанку Morgan Stanley, на яких посилається Financial Times, Китаю в найближчі два роки необхідно витратити близько $1,4 трлн для боротьби з дефляцією, уповільненням економіки та повернення до сталого зростання ВВП.

Ці заходи будуть приблизно в 2,5 рази більшими за те, що влада КНР витратила на стимулювання економіки після світової фінансової кризи 2008 року. Частину коштів, на думку економістів, необхідно пустити на стимулювання споживання безпосередньо домогосподарств, а не лише на інвестиції, пільги та кредити для бізнесу та будівництво інфраструктури.

Аналітики банку вважають, що діяти потрібно якнайшвидше. «Чим довше триває дефляція, тим більше коштів знадобиться на боротьбу з нею», – цитує Financial Times головного економіста Китаю в Morgan Stanley Робіна Синя. На його думку, істотну частину коштів необхідно витратити на заходи щодо вдосконалення соціального захисту та охорони здоров'я для внутрішніх трудових мігрантів у Китаї, яких налічується близько 300 млн. осіб.

Крім того, необхідні стимулюючі заходи на те, щоб прискорити продаж вже збудованого, але незатребуваного житла, щоб стабілізувати ціни на нерухомість та вивести цей ринок із тривалої кризи.

До слова, цього тижня законодавці США просувають низку законопроєктів, спрямованих на протидію Китаю, включно з тим, щоб заборонити федеральним підрядникам працювати з китайськими біотехнологічними компаніями.