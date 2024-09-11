Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Для пожвавлення економіки Китаю потрібно $1,4 трлн – Financial Times

Ірина Озтурк
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Для пожвавлення економіки Китаю потрібно $1,4 трлн – Financial Times
Китай відчайдушно потебує грошей для економіки
фото із відкритих джерел

Частину грошей Китаю необхідно витратити на стимулювання споживання безпосередньо домогосподарстами

За підрахунками економістів американського інвестбанку Morgan Stanley, на яких посилається Financial Times, Китаю в найближчі два роки необхідно витратити близько $1,4 трлн для боротьби з дефляцією, уповільненням економіки та повернення до сталого зростання ВВП.

Ці заходи будуть приблизно в 2,5 рази більшими за те, що влада КНР витратила на стимулювання економіки після світової фінансової кризи 2008 року. Частину коштів, на думку економістів, необхідно пустити на стимулювання споживання безпосередньо домогосподарств, а не лише на інвестиції, пільги та кредити для бізнесу та будівництво інфраструктури.

Аналітики банку вважають, що діяти потрібно якнайшвидше. «Чим довше триває дефляція, тим більше коштів знадобиться на боротьбу з нею», – цитує Financial Times головного економіста Китаю в Morgan Stanley Робіна Синя. На його думку, істотну частину коштів необхідно витратити на заходи щодо вдосконалення соціального захисту та охорони здоров'я для внутрішніх трудових мігрантів у Китаї, яких налічується близько 300 млн. осіб.

Крім того, необхідні стимулюючі заходи на те, щоб прискорити продаж вже збудованого, але незатребуваного житла, щоб стабілізувати ціни на нерухомість та вивести цей ринок із тривалої кризи. 

До слова, цього тижня законодавці США просувають низку законопроєктів, спрямованих на протидію Китаю, включно з тим, щоб заборонити федеральним підрядникам працювати з китайськими біотехнологічними компаніями. 

Читайте також:

Теги: інвестиції нерухомість будівництво ринок влада пільги

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Володимир Зеленський під час засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» 6 вересня
Президент планує закінчити війну восени?
7 вересня, 12:00
Уряд шукає способи, як компенсувати нестачу чоловіків, яких призвали до лав Збройних Сил, у транспортній галузі
Війна змінила ринок праці. Мінінфраструктури терміново розшукує жінок-водіїв
15 серпня, 07:15
Зінченко наголосив, що велике питання полягає у тому, як саме Україна залучатиме інвестиції у будівництво нових потужностей «зеленої» енергетики
Україна не забезпечує інвесторам умови для розвитку зеленої генерації – експерт
Вчора, 16:37
Найбільше зростання торгівлі через «треті країни» відбулося саме з тими товарами, на які зараз діють жорсткі санкційні обмеження
Які країни допомагають Росії обходити санкції: дослідження The Economist
20 серпня, 20:03
Тинний пояснив, що зараз нові потужності будують тільки промислові підприємства, які хочуть надалі працювати в умовах обмеження електропостачання
Інвестор пояснив, що заважає будівництву нових електростанцій
31 серпня, 17:06
Російський фондовий ринок переживає найгірший період за 25 років
Російський фондовий ринок переживає найгірший період за 25 років
2 вересня, 22:55
Із близько 5 тисяч місцевих у місті залишилося зо дві сотні цивільних людей
Росіяни стирають її з лиця землі: ЗСУ повідомили про ситуацію у Суджі
31 серпня, 17:59
Міністр під час головування був відсутній у сесійній залі
Рада звільнила главу МЗС Кулебу
5 вересня, 11:56
Ільхам Алієв заявив, що Росія, Україна та ЄС попросили Азербайджан про допомогу
Росія та Україна ведуть переговори через Азербайджан щодо постачання газу до Європи
7 вересня, 20:07

Економіка

Данія може постраждати через нафту з російських танкерів – Bloomberg
Данія може постраждати через нафту з російських танкерів – Bloomberg
Для пожвавлення економіки Китаю потрібно $1,4 трлн – Financial Times
Для пожвавлення економіки Китаю потрібно $1,4 трлн – Financial Times
Кількість українців, які працюють у Польщі, скорочується: статистика
Кількість українців, які працюють у Польщі, скорочується: статистика
Росіяни стали загрозою для британських емігрантів у Дубаї – The Telegraph
Росіяни стали загрозою для британських емігрантів у Дубаї – The Telegraph
Google програв суд в ЄС щодо антимонопольного штрафу у €2,4 млрд
Google програв суд в ЄС щодо антимонопольного штрафу у €2,4 млрд
Саудівська Аравія шукає альтернативні валюти для заміни нафтодолара – SCMP
Саудівська Аравія шукає альтернативні валюти для заміни нафтодолара – SCMP

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
55K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 вересня: ситуація на фронті
31K
Монголія не арештувала Путіна: з'явилася реакція Міжнародного кримінального суду
23K
Міносвіти назвало найпопулярнішу спеціальність серед абітурієнтів-бюджетників
21K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
12K
Зеленська повідомила, чи вимикають світло в їхній з президентом оселі
7459
«А навіщо туди їхати?». Туристи назвали найменш популярну столицю Європи

Новини

Президентські дебати у США, вихід молодіжної збірної на Євро-2025: головне за ніч
Сьогодні, 07:17
Дощі, спека та мінлива хмарність: якою буде погода 11 вересня
Сьогодні, 05:39
Євросоюз за пів року імпортував металу із РФ на 1,5 млрд євро
7 вересня, 11:04
Без опадів та 28° тепла: прогноз погоди на 6 вересня
6 вересня, 05:00
Дощі з грозами та 28°: прогноз погоди на 5 вересня
5 вересня, 05:01
Дощі та температура до 32°: прогноз погоди на 3 вересня
3 вересня, 05:00

Прес-релізи

25+ лідерок поділяться стратегіями жіночої реалізації на SHE Congress 2024
25+ лідерок поділяться стратегіями жіночої реалізації на SHE Congress 2024
10 вересня, 15:02
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua