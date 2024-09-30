Українці перші: авторитетний спортивний портал визначив кращих боксерів XXI століття

Авторитетний портал портал GiveMeSport склав рейтинг найкращих важковаговиків у боксі в 21 столітті

Авторитетний спортивний портал GiveMeSport опублікував рейтинг найкращих боксерів XXI століття, в якому честь України представляють три легендарні боксери: Віталій Кличко, Володимир Кличко та Олександр Усик.

GiveMeSport назвав українця Володимира Кличка найкращим суперважковаговиком XXI століття.

Чемпіон WBC, WBA, WBO та IBO у суперважкій вазі Олександр Усик розташувався на другому рядку. Віталій Кличко знаходиться на 4-му місці.

10 кращих суперважковаговиків XXI століття за версією GiveMeSport:

Володимир Кличко (Україна, 64-5, 53 KO) Олександр Усик (Україна, 22-0, 14 KO) Тайсон Ф'юрі (Великобританія 34-1-1, 24 KO) Віталій Кличко (Україна, 45-2, 41 KO) Деонтей Вайлдер (США, 43-4-1, 42 KO) Леннокс Льюїс (США, 41-2-1, 32 KO) Ентоні Джошуа (Великобританія, 28-4, 25 KO) Даніель Дюбуа (Великобританія, 22-2, 21 KO) Кріс Берд (США, 41-5-1, 22 KO) Джозеф Паркер (Нова Зеландія, 35-3, 23 KO)

Віталій Кличко, відомий за своїми потужними ударами та непереможною витривалістю, завершив свою кар’єру зі статистикою 45 перемог (41 нокаутом) та 2 поразками. Його внесок у бокс беззаперечний, адже він утримував титул чемпіона світу за версією WBC і був на піку своєї кар'єри протягом багатьох років.

Володимир Кличко, молодший брат Віталія, також залишив глибокий слід у світі боксу. Він завершив кар'єру з 64 перемогами (53 нокаутами) та 5 поразками. Володимир домінував у суперважкій вазі, тримаючи титули WBO, IBF, WBA та IBO протягом численних років. Його технічна майстерність і стратегічний підхід до бою роблять його одним із найуспішніших боксерів в історії.

Олександр Усик, який також потрапив до рейтингу, продовжує піднімати український бокс на нові висоти. Зараз його професійна статистика становить 21 перемогу (14 нокаутами) та жодної поразки. Усик відомий своєю швидкістю, технікою та унікальним стилем бою.

До слова, бій-реванш між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі відбудеться 21 грудня в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія. Це буде друга зустріч суперважковаговиків після попереднього бою, в якому Усик здобув перемогу роздільним рішенням суддів у травні 2024 року​. На цей бій букмекери віддають перевагу українцю.

Нагадаємо, український чемпіон за версіями WBA, WBO, WBC та IBO у суперважкій вазі Олександр Усик розповів, що після завершення своєї кар'єри, стане президентом Федерації боксу України.

Раніше стало відомо, що 17 вересня, пішов з життя 25-річний боксер та член збірної України Аркадій Карцан. Зазначається, що боксер три дні перебував у комі, а сьогодні його серце зупинилося. Точні причини смерті боксера не повідомляються.