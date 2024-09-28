Росія продовжує перекидати резерви у напрямку Вугледара (фото)

РФ перекидає близько п`яти тисяч росіян в бік Вугледару

Окупанти продовжують перекидати резерви у напрямку Вугледара Донецької області. Було помічено не менше 13 вантажівок. Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

«Активізувалось переміщення колонами з території Росії через Маріуполь в бік Волноваха/Вугледар. Не менш за 13 вантажівок, переважно з БК», – йдеться у повідомленні.

Також Андрющенко зауважив про перекидання резервів з Бердянського напряму в Нікольську громаду Маріупольського району. Однак, тут спостерігається певне сповільнення та скорочення чисельності.

«Загалом за результатами спостереження можемо казати про перекид до п'яти тисяч росіян в бік Вугледару», – зауважив Петро Андрющенко.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що геолокаційні кадри, опубліковані 24 вересня, показують, що російські війська просунулися у східній частині Вугледару до вулиці Десантників, підтверджуючи повідомлення російських та українських джерел про те, що російські війська змогли таки увійти у Вугледар в період між 23 і 24 вересня.

До слова, цього тижня 57-а окрема мотострілецька бригада армії РФ прорвала оборону 72-ї окремої механізованої бригади ЗСУ, яка обороняє Вугледар Донецької області.

Також варто сказати, що 72-га окрема механізована бригада ім. Чорних Запорожців, яка обороняє Вугледар Донецької області, спростувала чутки про свій вихід із міста. Відповідне відео з’явилося на офіційній сторінці ОМБр.