Захід змінив позицію щодо ударів углиб РФ. The Times назвав причину

США блокують використання такої зброї, як британські ракети Storm Shadow, на території Росії через побоювання ескалації конфлікту

Останніми тижнями на США та Велику Британію посилився тиск із вимогою змінити політику щодо використання Києвом далекобійної зброї

Велика Британія і США близькі до того, щоб дозволити Україні використовувати ракети дальнього радіусу дії проти цілей на теритлрії РФ. Цьому сприяли поставки нових іранських ракет Москві. Про це пише The Times.

Надходження балістичних ракет з Ірану до РФ могло змінити думку США щодо того, чи дозволяти Україні використовувати свою далекобійну зброю для ударів по цілях углиб російської території.

Видання нагадало, що США блокують використання такої зброї, як британські ракети Storm Shadow, на території Росії через побоювання ескалації конфлікту. Утім, останніми тижнями на США і Велику Британію посилився тиск з вимогою змінити свою політику щодо далекобійних озброєнь, а в середу до цих закликів долучилися колишні головнокомандувачі європейських збройних сил і колишні посли Сполучених Штатів.

Так, у листі до держсекретаря США Ентоні Блінкена і британського міністра закордонних справ Девіда Леммі колишні урядовці зі США та Великої Британії закликали їх зняти обмеження на зброю, зазначивши, що довільне обмеження того, як Київ може її використовувати, робить допомогу менш ефективною.

Підписанти, серед яких генерал Філіп Брідлав, колишній верховний головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО, і генерал-лейтенант Бен Годжес, колишній командувач збройними силами США в Європі, наголосили, що ця зима буде найгіршою для українців, які борються за те, щоб країна працювала, попри посилені бомбардування з боку Москви, щоб зруйнувати українську енергетичну мережу і «заморозити їх у їхніх будинках».

Нагадаємо, що російський диктатор Володимир Путін озвучив чергові погрози країнам НАТО, якщо вони дозволять Україні бити високоточною західною зброєю по території РФ.

До відома, США хочуть отримати від президента Володимира Зеленського деталізацію стратегії ударів по Росії. Цей план Штати хочуть отримати перш ніж дати дозвіл на удари по території РФ.

Раніше двопартійна група конгресменів і сенаторів у листі закликала Джо Байдена негайно зняти будь-які обмеження на застосування далекобійної зброї по території Росії.

Тим часм частина членів американської адміністрації вже змінила свою думку щодо заборони ЗСУ вражати цілі у глибині російської території.

До слова, президент США Джо Байден не виключає, що Україна може отримати дозвіл на удари по території Росії далекобійною зброєю.