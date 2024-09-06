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Що чекає на українських чоловіків у Чехії? Роз'яснення посла

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Що чекає на українських чоловіків у Чехії? Роз'яснення посла
фото з відкритих джерел

Чоловіків призовного віку, які перебувають за кордоном, примусово не повертатимуть в Україну

Посол України в Чехії Василь Зварич заявив, що Україна не планує примусово повертати чоловіків призовного віку, які перебувають за кордоном. Він наголосив, що захист Вітчизни є обов'язком кожного громадянина, але рішення про повернення залишається за кожним індивідуально.

«Я скажу і заспокою усіх, що тут не йдеться про якісь примусові заходи із повернення українців в Україну – тих, особливо, які мобілізаційного віку. Звісно, мотивація – це свідомість кожного громадянина України», – сказав посол.

«Ми вважаємо, що всі громадяни України незалежно від місця проживання мають один обов’язок перед державою – це захист Вітчизни… Звичайно, це вибір кожного громадянина, який із тих чи інших причин опинився за межами своєї країни. Наше завдання як держави – це створити умови громадянам, які хочуть захищати свою державу в Україні, створити всі умови для такого повернення», – додав Зварич.

Ця заява прозвучала на тлі повідомлень про те, що в Чехії проживає понад 250 тисяч чоловіків з України, з яких понад 95 тисяч мають візу тимчасового захисту та є призовного віку.

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський раніше висловив непідтримку українським чоловікам, які намагаються уникнути мобілізації, перебуваючи за кордоном, але також зазначив, що можливості Чехії щодо примусового повернення українців обмежені.

Нагадаємо, Чехія запроваджує обмеження на короткострокову оренду житла.

Теги: Україна Чехія

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