100-річна тернополянка розкрила секрети свого довголіття (фото)

Юлія Відміцька
Юлія Відміцька
100-річна тернополянка розповіла про свій побут
фото: Козівська селищна рада

Довгожителька має сімох правнуків та двох праправнуків

Тернополянка Анастасія Іванівна Зарицька відсвяткувала своє 100 день народження. Довгожителька й досі залишається активною попри свій вік. У місцевій селищній раді, де живе довгожителька, розповіли, чим вона займається у свої 100 років та в чому криється секрет її довгого життя. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис Козівської селищної ради.

15 березня Анастасії Зарицькій виповнилося 100 років. Вона мешкає у селі Мала Плавуча, що на Тернопольщині. Ювілярку привітали із днем народження, а вона поділилася зі своїми гостями спогадами зі свого життя та розповіла, які секрети довголіття вона має.

Анастасія Іванівна Зарицька відсвяткувала свій 100 день народження
Анастасія Іванівна Зарицька відсвяткувала свій 100 день народження
фото: Козівська селищна рада

100-річна Анастасія Зарицька має ясний розум, чудову пам’ять та прекрасне почуття гумору. Крім цього, попри свій поважний вік вона продовжує займатися фізичною активністю, зокрема порається на городі. Ще одним заняттям 100-річної тернополянки є відвідини храму, куди вона ходить щонеділі. Саме це допомагає жінці залишатися життєрадісною та активною.

100-річна довгожиелька щонеділі ходить до храму
100-річна довгожиелька щонеділі ходить до храму
фото: Козівська селищна рада

Довгожителька має двох дітей, трьох онуків, сімох правнуків та двох праправнуків. Вона чекає на завершення війни та мріє про мир.

Нагадаємо, 100-річний тернополянин, який пережив Другу світову та заслання в Сибір, назвав секрет свого довголіття. Петро Кудла народився в селі Шумляни Саранчуківської громади Тернопільської області. Життя довгожителя насичене різноманітними історіями та досвідом війни. 100-річний тернополянин розповів, у чому криється секрет його довголіття та дав поради, як прожити довге життя. 

Також повідомлялося, кропивничанка Ніна Іванівна Варвінська з Кропивницького відзначила свій 101 день народження. У цей день довгожителька розкрила головний секрет свого довгого життя.

Читайте також

Пульмонолог Христина Вольницька: «У солодкому і смачному димі міститься багато отруйних речовин»
Солодкий аромат смерті. Пульмонологи б'ють на сполох: вейпи вбивають
17 лютого, 16:40
Активність Сонця з 19 по 20 лютого 2026 року
Прогноз магнітних бур на 19-20 лютого: якою буде сонячна активність
19 лютого, 06:55
101-річна довгожителька Джан Юечін радить регулярно харчуватися та пити зелений чай
101-річна китайська жінка поділилася незвичним секретом довголіття
2 березня, 15:45
Активність Сонця з 9 по 10 березня 2026 року
Прогноз магнітних бур на 9-10 березня: якою буде сонячна активність
9 березня, 06:42
Протягом року учасниці проєкту здобували нові знання та практичні вміння
У тернопільській школі був реалізований проєкт УЄФА для юних футболісток
4 березня, 13:13
Патріарх Філарет потрапив до лікарні
ПЦУ почала звітувати про стан здоров'я патріарха Філарета
10 березня, 16:09
Довгожителька поділилася своїм щоденним меню та вправами тренувань
100-річна спортсменка назвала чотири секрети свого довголіття
13 березня, 12:38
Активність Сонця з 13 по 14 березня 2026 року
Прогноз магнітних бур на 13-14 березня: якою буде сонячна активність
13 березня, 07:07
Під час горіння свічки у повітря можуть потрапляти леткі органічні сполуки, зокрема бензол, толуол і формальдегід, які у високих концентраціях здатні подразнювати дихальні шляхи
Популярна річ у кожному домі може непомітно шкодити здоров’ю
14 березня, 02:54

Здоров'я

100-річна тернополянка розкрила секрети свого довголіття (фото)
100-річна тернополянка розкрила секрети свого довголіття (фото)
Генерал США після вечірки у Києві отримав струс мозку: подробиці
Генерал США після вечірки у Києві отримав струс мозку: подробиці
100-річна спортсменка назвала чотири секрети свого довголіття
100-річна спортсменка назвала чотири секрети свого довголіття
«Оземпік» впливає на підвищення ризику розвитку подагри та остеопорозу – дослідження
«Оземпік» впливає на підвищення ризику розвитку подагри та остеопорозу – дослідження
У Львові лікарі провели корекцію форми черепа дівчинці з рідкісним синдромом (фото)
У Львові лікарі провели корекцію форми черепа дівчинці з рідкісним синдромом (фото)
Як стрес під час війни збільшує ризик розвитку раку в українців? Відповідь онколога
Як стрес під час війни збільшує ризик розвитку раку в українців? Відповідь онколога

Новини

В Україні місцями дощитиме: погода на 17 березня
Сьогодні, 05:59
Іран відновив інтригу щодо участі в Чемпіонаті світу
Вчора, 17:24
Збірна України оголосила склад на Швецію з трьома дебютантами
Вчора, 14:25
В Україні без опадів: погода на 16 березня
Вчора, 05:59
В Україні сонячно та тепло: прогноз погоди на 14 березня
14 березня, 06:00
«Динамо» здобуло вольову перемогу над «Оболонню» в дербі Києва
13 березня, 19:59

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
