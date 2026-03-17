100-річна тернополянка розкрила секрети свого довголіття (фото)

Довгожителька має сімох правнуків та двох праправнуків

Тернополянка Анастасія Іванівна Зарицька відсвяткувала своє 100 день народження. Довгожителька й досі залишається активною попри свій вік. У місцевій селищній раді, де живе довгожителька, розповіли, чим вона займається у свої 100 років та в чому криється секрет її довгого життя. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис Козівської селищної ради.

15 березня Анастасії Зарицькій виповнилося 100 років. Вона мешкає у селі Мала Плавуча, що на Тернопольщині. Ювілярку привітали із днем народження, а вона поділилася зі своїми гостями спогадами зі свого життя та розповіла, які секрети довголіття вона має.

Анастасія Іванівна Зарицька відсвяткувала свій 100 день народження

100-річна Анастасія Зарицька має ясний розум, чудову пам’ять та прекрасне почуття гумору. Крім цього, попри свій поважний вік вона продовжує займатися фізичною активністю, зокрема порається на городі. Ще одним заняттям 100-річної тернополянки є відвідини храму, куди вона ходить щонеділі. Саме це допомагає жінці залишатися життєрадісною та активною.

100-річна довгожиелька щонеділі ходить до храму

Довгожителька має двох дітей, трьох онуків, сімох правнуків та двох праправнуків. Вона чекає на завершення війни та мріє про мир.

Нагадаємо, 100-річний тернополянин, який пережив Другу світову та заслання в Сибір, назвав секрет свого довголіття. Петро Кудла народився в селі Шумляни Саранчуківської громади Тернопільської області. Життя довгожителя насичене різноманітними історіями та досвідом війни. 100-річний тернополянин розповів, у чому криється секрет його довголіття та дав поради, як прожити довге життя.

Також повідомлялося, кропивничанка Ніна Іванівна Варвінська з Кропивницького відзначила свій 101 день народження. У цей день довгожителька розкрила головний секрет свого довгого життя.