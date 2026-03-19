«Звернулася до психіатра». Депутатка Аліна Михайлова розповіла, як набрала 15 кг через антидепресанти

glavcom.ua
фото: Марічка Падалко/YouTube

Бойова-медикиня, депутатка та дружина покійного героя Да Вінчі Аліна Михайлова зізналася, що через антидепресанти вона набрала 15 кг ваги. Волонтерка розповіла, як саме на її здоров’я вплинула війна. Про це пише «Главком» із посиланням на інтерв’ю Аліни Михайлової Марічці Падалко.

Аліна Михайлова розповіла, що, коли вона почала приймати антидепресанти, то швидко набрала вагу, також цьому сприяв стрес. «З вагою в мене прям була така певна криза, тому що я почала приймати антидепресанти, і на них набрала вагу близько 15 кг. І ти це не помічаєш. У нас був складний період, це коли тільки почали підступати до Покровську. Ми приїхали з Донецької області вже в Дніпропетровську й постійні переїзди, ти постійно на якихось енергетиках, снікерсах, сублімованій їжі і не встигаєш за ритмом», – пояснила медикиня.

Аліна Михайлова є волонтеркою, медиком-добровольцем, громадською активісткою та депутаткою Київради
фото: Вікіпедія

За словами Аліни Михайлової, через антидепресанти збільшується апетит та водночас зникає відчуття насичення від їжі, внаслідок цього відбувається набір ваги. Згодом військова помітила, що сама ж набрала 15 кг додаткової ваги. Спорт не допомагав їй схуднути, тож вона звернулася до психіатра.

«Я звернулася до психіатра. Я кажу: «Дивіться, у мене відчуття, що в мене стається друга депресія через те, що я не можу скинути вагу. Я відчуваю себе в цій вазі, воно не моє, мені дуже важко». Ми поміняли препарати, я почала активно займатися спортом і вдома, і тренування мені виписували. І десь за вісім місяців я повернулася до своєї нормальної ваги. Для мене це 57–58 кг. І я зараз її тримаю», – поділилася волонтерка.

До слова, Аліна Михайлова також поскаржилася на проблеми зі здоров’я. Через війну в неї почалися хронічні мігрені.

Нагадаємо, Аліна Михайлова розповіла, який зараз в ЗСУ дефіцит кадрів як на цивільних посадах, так і на військових. Керівниця медичної служби наголошує, що не розуміє, чому на рівні держави «згладжуються криві кути», і не пояснюють людям, що у війську рано чи пізно будуть всі.

