Коли потрібна госпіталізація при коронавірусі: роз’яснення МОЗ

Наразі на стаціонарне лікування госпіталізують пацієнтів середньої тяжкості та тяжких хворих

Рішення щодо госпіталізації приймає лікар на основі проведеного обстеження

Коронавірусна хвороба може мати різний перебіг: легкий, середньої тяжкості та тяжкий. Наразі на стаціонарне лікування госпіталізують пацієнтів середньої тяжкості та тяжких хворих. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Зазначається, що пацієнту може знадобитись госпіталізація при таких симптомах та станах:

Біль у грудній клітці

Важкість дихання, задишка у стані спокою, ознаки дихальної недостатності.

Сатурація з рівнем кисню в крові менше 92%. Для вимірювання сатурації в домашніх умовах можна використовувати пульсоксиметр.

Порушення свідомості.

Інші ознаки, які загрожують життю та свідчать про критичний стан пацієнта.

У МОЗ наголосили, що рішення щодо госпіталізації приймає лікар на основі проведеного обстеження, грунтуючись на наявному симптомокомплексі у конкретного хворого.

«У будь-якому разі важливим залишається консультування пацієнта з боку сімейного лікаря. Саме він може надати рекомендації та визначити, чи достатньо пацієнту амбулаторного лікування», – додали у МОЗ.

До слова, динаміка госпіталізацій хворих на коронавірус та кількості виявлених позитивних ПЛР-тестів у Львові наближає місто до «червоної» епідеміологічної зони.

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