Головна Країна Здоров'я
search button user button menu button

Україна запускає нові методи діагностики туберкульозу: що замінить пробу Манту

Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
В Україні немовлят вакцинують проти туберкульозу через 24 години після народження
фото: КП «Дитяча міська клінічна лікарня Полтавської міської ради»

Пробу Манту буде замінено новим тестом, що дозволить швидше й точніше діагностувати хворобу

З квітня в Україні поступово впроваджуватимуться ефективніші методи виявлення туберкульозу замість проби Манту. Зокрема, йдеться про тест на вивільнення гамма-інтерферону (ТВГІ). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на генерального директора Центру громадського здоров’я Володимира Курпіта.

«Тест вивільнення гамма-інтерферону дозволяє виявляти туберкульоз, особливо у дітей, значно ефективніше і якісніше, аніж це було раніше. З цього року Україна буде поступово переходити від проби Манту до шкірних тестів, які є більш чутливими і ефективні у виявленні безпосередньо туберкульозу. З квітня місяця ця програма почне впроваджуватися в усіх регіонах України», – каже він.

За словами Курпіта, сучасне обладнання GeneXpert дозволяє діагностувати туберкульоз, зокрема його лікарсько-стійкі форми, протягом чотирьох годин.

Крім того, керівник національної програми імунізації Міністерства охорони здоровʼя Олександр Заїка розповів про впровадження нових підходів до лікування. Тепер курс терапії триває 6-9 місяців замість колишніх півтора року. Завдяки цьому показник одужання зріс із 50% (у 2017 році) до 72-75%. При цьому 70% пацієнтів лікуються амбулаторно. Лікування і діагностика туберкульозу є безкоштовними.

Нагадаємо, що з 1 січня 2026 року в Україні немовлят вакцинують проти туберкульозу (БЦЖ) через 24 години після народження – замість 3–5-ї доби. Лікарі пояснюють, що це відповідає рекомендаціям ВООЗ, спрощує процес вакцинації при ранній виписці з пологового та дозволяє вводити БЦЖ одночасно з іншими вакцинами, підвищуючи ефективність імунізації.

Як повідомлялося, війна в Україні спричинила активізацію інфекційних хвороб, зокрема вірусних гепатитів, туберкульозу та антибіотикорезистентних інфекцій. Лікарі вже фіксують збільшення кількості таких пацієнтів у клініках.

До слова, Національна служба здоров’я України (НСЗУ) призупинила оплату медичним закладам, які не надали обґрунтувань щодо роботи своїх лікарів у кількох установах.

Теги: хвороба медицина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Здоров'я

Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua