Україна запускає нові методи діагностики туберкульозу: що замінить пробу Манту

В Україні немовлят вакцинують проти туберкульозу через 24 години після народження

Пробу Манту буде замінено новим тестом, що дозволить швидше й точніше діагностувати хворобу

З квітня в Україні поступово впроваджуватимуться ефективніші методи виявлення туберкульозу замість проби Манту. Зокрема, йдеться про тест на вивільнення гамма-інтерферону (ТВГІ). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на генерального директора Центру громадського здоров’я Володимира Курпіта.

«Тест вивільнення гамма-інтерферону дозволяє виявляти туберкульоз, особливо у дітей, значно ефективніше і якісніше, аніж це було раніше. З цього року Україна буде поступово переходити від проби Манту до шкірних тестів, які є більш чутливими і ефективні у виявленні безпосередньо туберкульозу. З квітня місяця ця програма почне впроваджуватися в усіх регіонах України», – каже він.

За словами Курпіта, сучасне обладнання GeneXpert дозволяє діагностувати туберкульоз, зокрема його лікарсько-стійкі форми, протягом чотирьох годин.

Крім того, керівник національної програми імунізації Міністерства охорони здоровʼя Олександр Заїка розповів про впровадження нових підходів до лікування. Тепер курс терапії триває 6-9 місяців замість колишніх півтора року. Завдяки цьому показник одужання зріс із 50% (у 2017 році) до 72-75%. При цьому 70% пацієнтів лікуються амбулаторно. Лікування і діагностика туберкульозу є безкоштовними.

Нагадаємо, що з 1 січня 2026 року в Україні немовлят вакцинують проти туберкульозу (БЦЖ) через 24 години після народження – замість 3–5-ї доби. Лікарі пояснюють, що це відповідає рекомендаціям ВООЗ, спрощує процес вакцинації при ранній виписці з пологового та дозволяє вводити БЦЖ одночасно з іншими вакцинами, підвищуючи ефективність імунізації.

Як повідомлялося, війна в Україні спричинила активізацію інфекційних хвороб, зокрема вірусних гепатитів, туберкульозу та антибіотикорезистентних інфекцій. Лікарі вже фіксують збільшення кількості таких пацієнтів у клініках.

