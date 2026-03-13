Головна Скотч Здоров'я
«Оземпік» впливає на підвищення ризику розвитку подагри та остеопорозу – дослідження

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Люди, які приймали препарати для схудненя мали вищий ризик розвитку хвороб
фото з відкритих джерел

Науковці проаналізували медичні записи 73 тис. людей, які худли за допомогою «Оземпіка»

Популярні препарати для схуднення «Оземпік» і «Вегові» мають різні наслідки для здоров'я людини. Серед них підвищення ризику розвитку хвороб остеопорозу, подагри та остеомаляції, пише «Главком» із посиланням на Science Alert.

Під час схуднення різке зниження ваги може викликати додаткове навантаження на опорно-рухову систему. Разом із цим швидке схуднення здатне викликати підвищення сечової кислоти у крові, що є одним із чинників виникнення подагри. Також на це впливає неповноцінне харчування, а саме зменшена кількість їжі, що позбавляє організм необхідної кількості поживних речовин тощо.

Подібних висновків вчені дійшли під час дослідження. Науковці протягом п'яти років досліджували показники людей, які користувалися препаратами «Оземпік» та «Вегові». Загалом було проаналізовано 73 тис. записів пацієнтів, які приймали препарати для схуднення та не вживали їх ніколи.

фото з відкритих джерел

З’ясувалося, що люди, які худли за допомогою згаданих препаратів мали на 0,9% вищий ризик розвитку остеопорозу, на 0,8% – подагри та на 0,1% – остеомаляції. Вчені зауважили, що такі препарати, як «Оземпік» та «Вегові» не мають зв'язку з порушеннями вироблення кальцію. За результатами дослідження, між цим немає причинно-наслідкового зв'язку.

Нагадаємо, серед різноманітних препаратів для схуднення значну популярність набирає так званий «Оземпік». Однак, коли люди перестають його колоти, вага повертається швидше в декілька разів. У дослідженні зауважують, якщо схуднення супроводжувалося лише препаратом без фізичних вправ та контролю за харчування, ефект від «Оземпіку» швидко зникне.

