За яких умов необхідна госпіталізація

МОЗ дозволив кисневозалежним пацієнтам, якщо вони мають таке бажання, завершувати курс лікування вдома

МОЗ дозволив кисневозалежним пацієнтам, якщо вони мають таке бажання, завершувати курс лікування вдома

Є чіткі критерії, за якими пацієнту з підозрою на коронавірус необхідно їхати в лікарню

Щодня до медичних закладів госпіталізують тисячі пацієнтів з Сovid-19. Останніми днями у соціальних мережах розганяють «зраду» та панічні чутки, нібито тяжкохворих відмовляються забирати до лікарень. Або завчасно виписують.

Я завжди закликаю українців довіряти лише перевіреній інформації.

Працівники «швидкої» діють за встановленими МОЗ алгоритмами. Є чіткі критерії, за якими пацієнту з підозрою на коронавірус показана госпіталізація:

Біль у грудній клітині

Важкість дихання, задишка у стані спокою, ознаки дихальної недостатності

Сатурація з рівнем кисню в крові нижче 92% (для вимірювання сатурації в домашніх умовах можна використовувати пульсоксиметр)

Порушення свідомості

Інші ознаки, які загрожують життю та свідчать про критичний стан пацієнта.

Зверніть увагу, що серед цих критеріїв немає високої температури. Умова госпіталізації – наявність вищеперелічених симптомів, крім температури.

За відгуками працівників «швидкої», люди часто піддаються паніці та повідомляють диспетчерам про вигадані симптоми, щоб змусити бригаду приїхати. В результаті замість того, щоб їхати до пацієнта, який дійсно потребує екстреної госпіталізації, лікарі марно витрачають час.

За яких умов можна виписувати пацієнта з лікарні? Для цього у людини мають бути відсутні всі критерії госпіталізації. Остаточне рішення щодо виписки приймає лікар.

МОЗ дозволив кисневозалежним пацієнтам, якщо вони мають таке бажання (а у сімейного лікаря є вільний кисневий концентратор), завершувати курс лікування вдома. Але є умови: рівень сатурації у хворого повинен бути не нижче 94%, користуватись концентратором можна, поки сатурація не підніметься до 98% та буде триматися на цій позначці без апарата впродовж доби.

Також сімейний лікар обов’язково повинен навчити родичів пацієнта користуватись кисневим концентратором. Загалом для хворих, які захочуть продовжувати долати наслідки хвороби вдома, МОЗ придбало 15 тис кисневих концентраторів.

Тепер щодо вільних місць у лікарнях: навіть у регіонах з найвищим рівнем завантаженості медзакладів робиться все, щоб хворі, які цього потребують, отримали необхідну допомогу. МОЗ постійно розгортає додаткові ліжка у лікарнях другої хвилі. У Херсонській області, де на даний час у реанімації зайнято 90% місць, вчора почали розгортати тимчасовий шпиталь ДСНС на 120 місць.

Важливо розуміти, що пацієнтів з Сovid-19 не завжди відвозять до найближчої лікарні. Але у кожному із закладів діють однакові стандарти та протоколи лікування.

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Джерело: блог Михайла Радуцького

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