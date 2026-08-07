Головна Країна Здоров'я
search button user button menu button

Прогноз магнітних бур на 7-8 серпня: якою буде сонячна активність

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Прогноз магнітних бур на 7-8 серпня: якою буде сонячна активність
Активність Сонця з 7 по 8 серпня 2026 року
колаж: glavcom.ua

Магнітні бурі впливають на атмосферний тиск, через це деякі люди можуть відчувати головний біль, втому та стрес

«Главком» підготував для вас прогноз магнітних бур на наступні два дні, що базується на даних, які надає Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA. Вимірюється геомагнітна активність за шкалою від 0 до 9. Для позначення використовується планетарний К-індекс, якщо показник 5 і вище – то це сильна магнітна буря.

7 понеділок

У п’ятницю, 7 серпня, очікується сонячна активність з К-індексом 3,7 (зелений рівень), що відповідає слабким магнітним бурям.

Читайте також:

8 серпня

У суботу, 8 серпня, очікується сонячна активність з К-індексом 2,7 (зелений рівень), що відповідає слабким магнітним бурям.

❗️ Важливо зазначити, що прогнози магнітних бур можуть змінюватися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години. Тому рекомендуємо регулярно слідкувати за змінами, вся актуальна інформація на сьогодні нижче:

Що таке магнітна буря

Магнітна буря – явище, викликане регулярними спалахами і вибухами на Сонці, в результаті яких виділяється значна кількість сонячної енергії. Вона складається із заряджених частинок (протонів і електронів), які швидко рухаються у різних напрямках, у тому числі до Землі. Коли вони досягають магнітосфери Землі, відбувається активність, яку науковці називають магнітними бурями або сонячними бурями.

Для розрізнення магнітних бурів використовується індекс рівня потужності, відомий як К-індекси. Коливання в частинах від К-індексу 1 до К-індексу 4 вважаються незначними і часто залишаються непоміченими для жителів Землі. Будь-які магнітні бурі, які перевищують К-індекс 5, класифікуються як бурі червоного рівня, які найбільше можуть вплинути на життя людини та призвести до зниження загального самопочуття. Крім того, під час магнітних бур високого рівня, такі джерела зв'язку, як вежі стільникового зв'язку, супутники, радіочастоти та GPRS, можуть зазнати збоїв у роботі. Під час магнітних бур, які досягають К-індексу 7 або 8, можна спостерігати полярні сяйва.

Як магнітні бурі впливають на людей?

Магнітні бурі впливають на атмосферний тиск, через це деякі люди можуть відчувати головний біль, втому та стрес. Не існує спеціальних ліків від магнітних бур, але долаючи симптоми за допомогою звичайних ліків, ви зможете полегшити свій стан.

Як допомогти організму під час магнітних бур?

  • Дотримуватися режиму дня і харчування – повноцінно висипатися, їсти здорову і корисну їжу.
  • Виключити гостре, солоне, жирне, алкоголь, знизити кількість кави.
  • Пити трав’яні чаї та багато води.
  • Здійснювати прогулянки на свіжому повітрі, по можливості – вибратися за місто. Але уникати прямого попадання сонячних променів.
  • Невеликі фізичні навантаження допоможуть поліпшити стан і додадуть бадьорості.
  • Уникати конфліктів, стресових ситуацій.
  • Людям з хронічними захворюваннями рекомендується більше відпочивати, тримати під руками необхідні ліки.
  • Вранці допоможе підбадьоритися контрастний душ, а ввечері розслабитися – ванна.

Читайте також:

Теги: здоров'я Планета Земля Сонце стрес магнітна буря самопочуття

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Астрологічний прогноз на 3-9 серпня 2026 року
Гороскоп на тиждень 3-9 серпня 2026 року для всіх знаків зодіаку
2 серпня, 19:37
Тимофій Музичук грає у гурті Kalush Orchestra, який переміг на Євробаченні
Учасник гурту Kalush Orchestra переніс 10 операцій після ДТП
10 липня, 14:24
Наслідки ракетного удару по Шевченківському району
Росіяни вдарили ракетою по Харкову: загинула людина, є поранені діти
17 липня, 23:50
Арнольд Шварценеггер: «Я чудово знаю, як це – почути, що твоє тіло вже не таке, як раніше»
78-річний Шварценеггер розкрив секрет своєї молодості
20 липня, 16:55
Активність Сонця з 17 по 18 липня 2026 року
Прогноз магнітних бур на 17-18 липня: якою буде сонячна активність
17 липня, 05:00
Пухлина у тілі дівчинки виросла до 4 кг
Львівські хірурги видалили у 12-річної дівчинки гігантську пухлину
22 липня, 10:09
Жінки у Чорногорії матимуть декілька днів відпустки на час менструацій
Чорногорія запровадила щомісячну «менструальну відпустку», але не для всіх жінок
28 липня, 18:10
Астрологічний прогноз на 22 липня 2026 року
Найавторитетніший гороскоп на 22 липня 2026 року для всіх знаків зодіаку
21 липня, 15:00
Астрологічний прогноз на 26 липня 2026 року
Найавторитетніший гороскоп на 26 липня 2026 року для всіх знаків зодіаку
25 липня, 15:00

Здоров'я

В Україні за пів року зафіксовано два випадки гарячки Західного Нілу: як уберегтися
В Україні за пів року зафіксовано два випадки гарячки Західного Нілу: як уберегтися
Прогноз магнітних бур на 7-8 серпня: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 7-8 серпня: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 5-6 серпня: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 5-6 серпня: якою буде сонячна активність
Міністерство охорони здоров'я затвердило чіткі критерії госпіталізації пацієнтів
Міністерство охорони здоров'я затвердило чіткі критерії госпіталізації пацієнтів
Прогноз магнітних бур на 3-4 серпня: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 3-4 серпня: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 1-2 серпня: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 1-2 серпня: якою буде сонячна активність

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
360K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 серпня: ситуація на фронті
146K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 серпня 2026
121K
Поповнення в королівській родині. Король Чарльз III став дідусем
87K
Федоров презентував нову концепцію мобілізації без масового розшуку
62K
Нарада, після якої ілюзій стало менше
42K
Аліна Кабаєва, яку називають коханкою Путіна, показалася з обручкою на пальці

Новини

День військ зв'язку та кібербезпеки: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 08:45
Яблучний Спас 2026: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
6 серпня, 07:45
Яблучний Спас 2026: що потрібно нести до церкви на Преображення Господнє, традиції, прикмети та заборони цього дня
6 серпня, 06:55
Молдова вводить енергетичні та водні обмеження через критичний рівень води в Дністрі
3 серпня, 21:53
Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади посла України в США
3 серпня, 20:05
Понад 2,8 млн пасажирів за місяць: як залізничники долають найскладніший літній сезон
3 серпня, 19:00

Прес-релізи

Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
7 серпня, 17:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua