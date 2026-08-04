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Міністерство охорони здоров'я затвердило чіткі критерії госпіталізації пацієнтів

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Міністерство охорони здоров'я затвердило чіткі критерії госпіталізації пацієнтів
Основним критерієм виписки є відсутність потреби у цілодобовому спостереженні лікаря та можливість безпечно продовжити лікування амбулаторно
фото: «Суспільне Житомир»

МОЗ пояснило, що рішення про госпіталізацію дітей лікар ухвалює індивідуально, з урахуванням віку, стану та всіх клінічних обставин

Міністерство охорони здоров’я України затвердило стандарт «Критерії госпіталізації пацієнтів для надання стаціонарної медичної допомоги». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на МОЗ.

«Критерії госпіталізації існували й раніше – у клінічних протоколах, галузевих стандартах і локальних документах медичних закладів. Однак вони не були об’єднані в єдину систему. Через це рішення могли залежати від практики конкретного закладу, що іноді призводило як до відмов у госпіталізації пацієнтам, які її потребували, так і до необґрунтованого перебування у стаціонарі людей, які могли безпечно лікуватися амбулаторно», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що критерії не працюють як автоматичний алгоритм і не замінюють індивідуального клінічного рішення. Лікар оцінює загальний стан пацієнта, динаміку захворювання, результати обстежень, супутні хвороби, ризики амбулаторного лікування та можливості конкретного медичного закладу. Формальна відповідність або невідповідність окремому критерію сама по собі не означає автоматичної госпіталізації чи відмови в ній. Остаточне рішення ухвалює лікар з урахуванням усієї клінічної картини.

Стандарт передбачає, що підставами для стаціонарного лікування можуть бути:

  • потреба у цілодобовому медичному спостереженні;
  • необхідність безперервного моніторингу життєвих функцій;
  • проведення інвазивних або високоризикових втручань;
  • лікування, яке неможливо безпечно забезпечити амбулаторно;
  • відсутність доступної та безпечної амбулаторної альтернативи;
  • критичні показники дихання, кровообігу, свідомості або результатів лабораторних досліджень.

Якщо остаточне рішення неможливо ухвалити одразу, стандарт передбачає режим медичного спостереження тривалістю до 24 год. За цей час лікарі проводять необхідну діагностику, оцінюють стан пацієнта в динаміці та визначають подальший маршрут: госпіталізацію, переведення до профільного відділення або продовження лікування амбулаторно.

Водночас лікар може обґрунтовано відступити від формальних критеріїв, якщо для цього є клінічні підстави або значущі соціальні ризики, що впливають на безпеку пацієнта. Окремо стандарт уперше системно врегульовує госпіталізацію за соціальними показаннями. Йдеться про ситуації, коли амбулаторне лікування може бути небезпечним або практично неможливим через:

  • відсутність безпечного житла, тепла, води, електроенергії чи зв’язку;
  • ризик насильства;
  • нездатність людини до самообслуговування та відсутність належного догляду;
  • неможливість безпечно контролювати лікування інсуліном, киснем, антикоагулянтами чи парентеральними лікарськими засобами;
  • відсутність доступу до необхідного обладнання або медичних послуг удома;
  • неможливість пройти повторний огляд через відсутність транспорту або зв’язку;
  • відсутність своєчасного доступу до первинної медичної чи соціальної допомоги.

МОЗ наголошує, що основним критерієм виписки є відсутність потреби у цілодобовому спостереженні лікаря та можливість безпечно продовжити лікування амбулаторно. Доцільність перебування пацієнта у стаціонарі має оцінюватися щоденно, однак це не означає автоматичної або передчасної виписки.

Зокрема, рішення про госпіталізацію дітей лікар ухвалює індивідуально, з урахуванням віку, стану та всіх клінічних обставин. Окремо стандарт враховує фактор, який у педіатрії часто безпосередньо впливає на результат лікування, – здатність родини забезпечити належний і безпечний догляд. 

Нагадаємо, українці можуть подати декларацію лікарю, або оновити свої дані в електронній системі дистанційно. Після бета-тестування українцям відкрили доступ до нової цифрової платформи «Кабінет пацієнта».

Теги: Міністерство охорони здоров'я здоров'я лікарня

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