В Україні за пів року зафіксовано два випадки гарячки Західного Нілу: як уберегтися

Гарячка Західного Нілу – це вірусна хвороба, яка передається переважно через укуси інфікованих комарів

В Україні у першому півріччі 2026 року зафіксували два випадки гарячки Західного Нілу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр громадського здоров’я України.

Зазначається, що більшість людей переносить інфекцію безсимптомно або легко. Водночас у невеликої частки хворих вона може спричинити тяжкі ураження нервової системи – менінгіт або енцефаліт.

Гарячка Західного Нілу (ГЗН) – це вірусна хвороба, яка передається переважно через укуси інфікованих комарів. У більшості людей інфекція перебігає безсимптомно або з легкими проявами, однак у частини хворих може спричинити тяжкі ураження нервової системи – менінгіт або енцефаліт. Найчастіше випадки захворювання реєструють у літньо-осінній період, коли активність комарів є найвищою.

Як передається інфекція

Комарі заражаються вірусом, коли кусають інфікованих птахів. Під час наступних укусів комахи можуть передати вірус людині або тварині.

У природі вірус циркулює між птахами та комарами. Основним природним резервуаром інфекції є перелітні птахи, у крові яких накопичується висока концентрація вірусу. Значно меншу роль у його поширенні відіграють деякі дрібні ссавці, гризуни та кажани. Від людини до людини гарячка Західного Нілу не передається.

Хто належить до групи підвищеного ризику

Найбільший ризик інфікування мають люди, які тривалий час перебувають у місцях із великою кількістю комарів і птахів, зокрема:

мешканці та мандрівники у районах циркуляції вірусу Західного Нілу і на ендемічних територіях у сезон активності переносників;

люди, які багато часу проводять на відкритому повітрі, особливо ввечері та вранці: рибалки, мисливці, туристи, військовослужбовці, будівельники;

працівники сільського господарства, лісового господарства тощо, чия діяльність пов'язана з перебуванням у природних осередках або контактом із птахами та комарами.

Де поширена хвороба

Вірус Західного Нілу циркулює в країнах Африки, Європи, Азії, Австралії, Північної та Центральної Америки. У країнах із помірним кліматом гарячка Західного Нілу характеризується сезонністю та реєструється переважно в період активності комарів. У Європі від початку 2026 року до кінця червня зареєстровано 158 випадків інфікування людей в Італії, Греції, Північній Македонії, Іспанії, Румунії, Франції та Німеччині.

Коливання захворюваності можуть бути пов’язані з поєднанням різних чинників, зокрема погодними умовами, чисельністю та активністю комарів, а також особливостями циркуляції вірусу серед диких птахів.

Гарячка Західного Нілу в Україні

За перше півріччя 2026 року зареєстровано два випадки захворювання – у Сумській та Полтавській областях. Для порівняння, у 2024 році в Україні було зареєстровано 99 випадків гарячки Західного Нілу, а у 2025 році – три.

Симптоми

Близько 80% інфікованих людей не мають жодних симптомів.

Приблизно у 20% інфікованих розвивається гарячкова форма хвороби, яка проявляється раптовим підвищенням температури тіла (часто до 38,5-40℃) та іншими симптомами, які нагадують грип чи іншу гостру респіраторну інфекцію:

сильний головний біль;

загальна слабкість, втома;

біль у м'язах і суглобах;

біль за очима;

нудота, іноді блювання;

збільшення лімфатичних вузлів;

інколи висип на тулубі та кінцівках (плямисто-папульозний);

зниження апетиту.

Хвороба зазвичай триває три-сім днів, хоча слабкість може зберігатися кілька тижнів. У меншої частки пацієнтів розвиваються тяжкі форми хвороби з запаленням оболонок головного мозку (менінгіт) або самого головного мозку (енцефаліт). За різними даними, летальність при тяжкому перебігу становить від 2% до 14%. Після перенесеної інфекції формується тривалий імунітет.

Як уберегтися від інфікування

Основою профілактики є захист від комарів та їхніх укусів, а також заходи з контролю їхньої чисельності. Рекомендується:

носити одяг, що максимально закриває тіло;

використовувати репеленти (засоби для відлякування комарів);

встановлювати на вікнах протимоскітні сітки;

застосовувати фумігатори у приміщеннях.

Центр громадського здоров’я наголосив, що наразі не існує специфічної вакцини та противірусного лікування проти гарячки Західного Нілу. Лікування спрямоване на полегшення симптомів і підтримку організму. «Якщо після укусу комара у вас з’явилися наведені вище симптоми, не займайтеся самолікуванням. Якомога швидше зверніться до лікаря для встановлення причини хвороби та отримання необхідної медичної допомоги», – додається у повідомленні.

Нагадаємо, від початку 2026 року в Україні підтверджено чотири та зафіксовано п'ять випадків малярії. Усі інфіковані заразилися під час перебування в країнах, де ця хвороба є поширеною.