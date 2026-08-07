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В Україні за пів року зафіксовано два випадки гарячки Західного Нілу: як уберегтися

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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В Україні за пів року зафіксовано два випадки гарячки Західного Нілу: як уберегтися
Найчастіше випадки захворювання реєструють у літньо-осінній період
фото з відкритих джерел

Гарячка Західного Нілу – це вірусна хвороба, яка передається переважно через укуси інфікованих комарів

В Україні у першому півріччі 2026 року зафіксували два випадки гарячки Західного Нілу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр громадського здоров’я України.

Зазначається, що більшість людей переносить інфекцію безсимптомно або легко. Водночас у невеликої частки хворих вона може спричинити тяжкі ураження нервової системи – менінгіт або енцефаліт.

Гарячка Західного Нілу (ГЗН) – це вірусна хвороба, яка передається переважно через укуси інфікованих комарів. У більшості людей інфекція перебігає безсимптомно або з легкими проявами, однак у частини хворих може спричинити тяжкі ураження нервової системи – менінгіт або енцефаліт. Найчастіше випадки захворювання реєструють у літньо-осінній період, коли активність комарів є найвищою. 

Як передається інфекція

Комарі заражаються вірусом, коли кусають інфікованих птахів. Під час наступних укусів комахи можуть передати вірус людині або тварині. 

У природі вірус циркулює між птахами та комарами. Основним природним резервуаром інфекції є перелітні птахи, у крові яких накопичується висока концентрація вірусу. Значно меншу роль у його поширенні відіграють деякі дрібні ссавці, гризуни та кажани. Від людини до людини гарячка Західного Нілу не передається. 

Хто належить до групи підвищеного ризику

В Україні за пів року зафіксовано два випадки гарячки Західного Нілу: як уберегтися фото 1

Найбільший ризик інфікування мають люди, які тривалий час перебувають у місцях із великою кількістю комарів і птахів, зокрема:  

  • мешканці та мандрівники у районах циркуляції вірусу Західного Нілу і на ендемічних територіях у сезон активності переносників; 
  • люди, які багато часу проводять на відкритому повітрі, особливо ввечері та вранці: рибалки, мисливці, туристи, військовослужбовці, будівельники; 
  • працівники сільського господарства, лісового господарства тощо, чия діяльність пов'язана з перебуванням у природних осередках або контактом із птахами та комарами.

Де поширена хвороба

Вірус Західного Нілу циркулює в країнах Африки, Європи, Азії, Австралії, Північної та Центральної Америки. У країнах із помірним кліматом гарячка Західного Нілу характеризується сезонністю та реєструється переважно в період активності комарів. У Європі від початку 2026 року до кінця червня зареєстровано 158 випадків інфікування людей в Італії, Греції, Північній Македонії, Іспанії, Румунії, Франції та Німеччині. 

Коливання захворюваності можуть бути пов’язані з поєднанням різних чинників, зокрема погодними умовами, чисельністю та активністю комарів, а також особливостями циркуляції вірусу серед диких птахів.

Гарячка Західного Нілу в Україні

За перше півріччя 2026 року зареєстровано два випадки захворювання – у Сумській та Полтавській областях. Для порівняння, у 2024 році в Україні було зареєстровано 99 випадків гарячки Західного Нілу, а у 2025 році – три. 

Симптоми

В Україні за пів року зафіксовано два випадки гарячки Західного Нілу: як уберегтися фото 2

Близько 80% інфікованих людей не мають жодних симптомів. 

Приблизно у 20% інфікованих розвивається гарячкова форма хвороби, яка проявляється раптовим підвищенням температури тіла (часто до 38,5-40℃) та іншими симптомами, які нагадують грип чи іншу гостру респіраторну інфекцію: 

  • сильний головний біль; 
  • загальна слабкість, втома; 
  • біль у м'язах і суглобах; 
  • біль за очима; 
  • нудота, іноді блювання; 
  • збільшення лімфатичних вузлів; 
  • інколи висип на тулубі та кінцівках (плямисто-папульозний); 
  • зниження апетиту.

Хвороба зазвичай триває три-сім днів, хоча слабкість може зберігатися кілька тижнів. У меншої частки пацієнтів розвиваються тяжкі форми хвороби з запаленням оболонок головного мозку (менінгіт) або самого головного мозку (енцефаліт). За різними даними, летальність при тяжкому перебігу становить від 2% до 14%. Після перенесеної інфекції формується тривалий імунітет. 

Як уберегтися від інфікування

Основою профілактики є захист від комарів та їхніх укусів, а також заходи з контролю їхньої чисельності. Рекомендується: 

  • носити одяг, що максимально закриває тіло; 
  • використовувати репеленти (засоби для відлякування комарів); 
  • встановлювати на вікнах протимоскітні сітки; 
  • застосовувати фумігатори у приміщеннях.

Центр громадського здоров’я наголосив, що наразі не існує специфічної вакцини та противірусного лікування проти гарячки Західного Нілу. Лікування спрямоване на полегшення симптомів і підтримку організму. «Якщо після укусу комара у вас з’явилися наведені вище симптоми, не займайтеся самолікуванням. Якомога швидше зверніться до лікаря для встановлення причини хвороби та отримання необхідної медичної допомоги», – додається у повідомленні.

Нагадаємо, від початку 2026 року в Україні підтверджено чотири та зафіксовано п'ять випадків малярії. Усі інфіковані заразилися під час перебування в країнах, де ця хвороба є поширеною.

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Теги: здоров'я хвороба

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