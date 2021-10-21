Лікарі бояться говорити правду родичам хворих на Covid-19

Медики, які працюють в інфекційних лікарнях, говорять, що вільних ліжок майже не залишилося

Медики, які працюють в інфекційних лікарнях, говорять, що вільних ліжок майже не залишилося

Медики, замість допомоги від МОЗ, чують лише критику, що псують статистику і гарну картинку

Зранку отримала кілька страшних смс з регіонів. Родичі хворих на ковід об’єднуються в ініціативні групи, аби достукатися до керівництва МОЗ і домогтися необхідної кількості кисню в лікарні, забиті важкими пацієнтами. Люди скаржаться, що не можуть нікому додзвонитися, що не вистачає лікарів, ліжок, ключове – кисню.

Знайомі медики, які працюють в інфекційних лікарнях, говорять, що вільних ліжок майже не залишилося.

Ця хвиля відрізняється від попередньої агресивністю та швидкістю перебігу.

Вікова категорія змістилася в бік молоді 30+ років.

Тільки в Черкасах за останні два тижні в інфекційній лікарні померло 4 молодих людини :найстаршій 48, наймолодшій 31рік. Смертей серед старших людей ще більше, люди йдуть з життя в інфекційці щодня….

В цій же лікарні є нова киснева станція, яка не працює останніх 5-6 місяців через несправність.

Пацієнти надходять у дуже тяжкому стані.

Медичні працівники працюють на межі фізичних і психологічних навантажень. Черг, аби влаштуватися в ковідарії, немає, ніхто не хоче ризикувати своїм життям за копійчану зарплату.

Лікарі бояться говорити правду рідним, як не вистачає ліків, аби ті не телефонували на гарячу лінію МОЗ зі скаргами, бо потім лікарні ше вигрібають! Не допомогу від МОЗ, а крики, що псують статистику і картинку, що все під контролем…

Потрібні ШВЛ, CPAP, маски з резервуарами, кисневі маски

Немає бренему, фленоксу

Нестача персоналу та шалене навантаження на медиків. На одну медсестру по 30-35 хворих, на лікаря по два поверхи пацієнтів.

Це правда.

Вчора Зеленський за ручку водив кандидата-слугу по 197 виборчому округу і спілкувався з пам’ятником Шевченку. Чому ж не зустрівся з лікарями Золотоноші і Канева, вони б йому розповіли про заборгованості по зарплатам, відсутність ліків і забиті лікарні.

Чому ні слова не промимрив про важливість вакцини?! Адже переважна більшість важкохворих – невакциновані.

Все це пекло – на фоні гучних журналістських розслідувань, що ковідний фонд було витрачено на корм для собак, завищене в кілька раз будівництво і тд. Де реакція правоохоронних органів?

Я сама була шокована кількістю невакцинованих серед своїх найближчих друзів і робила все можливе, аби переконувати, агітувати та спонукати зробити щеплення. Здоров’я ВСІМ – незалежно від поглядів, переконань і позицій.

Вакцинуйтеся, будь ласка!

Джерело: блог Ірини Геращенко

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