В окупованому Криму коронавірус підозрюють у 130 осіб



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Кримчани знаходяться на самоізоляції, але під наглядом медиків

На території окупованого РФ Криму введено режим «підвищеної готовності»

У окупованому Росією Криму понад 130 осіб перебувають під наглядом лікарів у зв'язку з підозрою на коронавірус.

Про це у вівторок, 17 березня, повідомляє пресслужба так званого управління Росспоживнагляду по Криму і Севастополю.

Відзначається, що всі вони знаходяться на самоізоляції, але під наглядом медиків.

«Здійснюється спостереження за станом здоров'я громадян, які відвідували неблагополучні за коронавірусною інфекцією території і мали можливі контакти з хворими особами. Станом на 16 березня 2020 року під медичним спостереженням вдома залишаються 132 особи, їм проводять лабораторні обстеження», - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що на території окупованого РФ Криму введено режим «підвищеної готовності».

Нагадаємо, в Україні у вівторок зафіксовано сім нових випадків інфікування на коронавірус. Таким чином станом на 20:00 17 березня в Україні лабораторно підтверджено 14 випадків Covid-19, з них два летальних.

Як відомо, уряд України ухвалив рішення щодо обмеження пасажирських перевезень на території України для запобігання поширенню коронавірусу до 3 квітня. Постановою запроваджена заборона залізничного, авіа- та автобусного міжміських та міжобласних пасажирських перевезень, а також роботи метрополітенів.