  1. Головна
  2. Країна
  3. Здоров'я
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Здоров'я

    В окупованому Криму коронавірус підозрюють у 130 осіб

    • Розсилка
    Кримчани&nbsp;знаходяться на самоізоляції, але під наглядом медиків - В окупованому Криму коронавірус підозрюють у 130 осіб
    Кримчани знаходяться на самоізоляції, але під наглядом медиків

    На території окупованого РФ Криму введено режим «підвищеної готовності»

    У окупованому Росією Криму понад 130 осіб перебувають під наглядом лікарів у зв'язку з підозрою на коронавірус.

    Про це у вівторок, 17 березня, повідомляє пресслужба так званого управління Росспоживнагляду по Криму і Севастополю.

    Відзначається, що всі вони знаходяться на самоізоляції, але під наглядом медиків.

    «Здійснюється спостереження за станом здоров'я громадян, які відвідували неблагополучні за коронавірусною інфекцією території і мали можливі контакти з хворими особами. Станом на 16 березня 2020 року під медичним спостереженням вдома залишаються 132 особи, їм проводять лабораторні обстеження», - йдеться в повідомленні.

    Також зазначається, що на території окупованого РФ Криму введено режим «підвищеної готовності».

    Нагадаємо, в Україні у вівторок зафіксовано сім нових випадків інфікування на коронавірус. Таким чином станом на 20:00 17 березня в Україні лабораторно підтверджено 14 випадків Covid-19, з них два летальних.

    Як відомо, уряд України ухвалив рішення щодо обмеження пасажирських перевезень на території України для запобігання поширенню коронавірусу до 3 квітня. Постановою запроваджена заборона залізничного, авіа- та автобусного міжміських та міжобласних пасажирських перевезень, а також роботи метрополітенів.

    Читайте також: 

    Крим здоров'я медицина лікарня коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ