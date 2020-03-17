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    У світі

    У Сербії запровадили комендантську годину через коронавірус

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    Влада заборонила виходити на вулицю всім людям старше 65 років - У Сербії запровадили комендантську годину через коронавірус
    Влада заборонила виходити на вулицю всім людям старше 65 років

    Президент Сербії пояснив введення таких суворих заходів необхідністю забезпечити повну дисципліну в країні

    Сербія запроваджує комендантську годину для перешкоджання поширенню коронавірусу. Про це повідомив президент країни Олександр Вучіч.

    Зокрема, влада заборонила виходити на вулицю всім людям старше 65 років. Обмеження вступає в силу з 10:00 за місцевим часом 18 березня. З 20:00 до 05:00 за місцевим часом переміщення будуть заборонені для всіх осіб.

    Вучіч пояснив введення таких суворих заходів необхідністю забезпечити повну дисципліну в країні.

    «Ми прийняли дуже непопулярні рішення, які повинні зберегти людські життя», - заявив він.

    За останніми даними, в усьому світі коронавірусом заразилися 195,8 тисяч осіб, понад 7,8 тисяч померли, а 80,8 тисяч вилікувалися. У Сербії на даний момент зафіксовано 72 випадки зараження коронавірусом.

    Нагадаємо, 15 березня у Сербії оголосили надзвичайний стан через коронавірус.

    До слова, в Україні у вівторок зафіксовано сім нових випадків інфікування на коронавірус. Таким чином станом на 20:00 17 березня в Україні лабораторно підтверджено 14 випадків Covid-19, з них два летальних.

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