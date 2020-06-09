В Україні – 27 856 випадків Covid-19. Дані МОЗ з усіх регіонів



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Найбільше випадків Covid-19 – у Чернівецькій, Львівській, Рівненській областях та м. Києві

Було проведено 437 444 тестування методом ПЛР

В Україні 9 червня 27856 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 810 летальних, 12412 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 394 нові випадки (напередодні було 463).Загалом захворіли 2003 дитини та 5135 медиків. Усього проведено 437 444 тестування методом ПЛР. Про це свідчать дані Центру громадського здоров’я України.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 1175 випадків;

Волинська область — 1113 випадків;

Дніпропетровська область — 971 випадок;

Донецька область — 235 випадків;

Житомирська область — 935 випадків;

Закарпатська область — 1425 випадків;

Запорізька область — 499 випадків;

Івано-Франківська область — 1602 випадки;

Кіровоградська область — 562 випадки;

м. Київ — 3523 випадки;

Київська область — 1836 випадків;

Львівська область — 2211 випадків;

Луганська область — 54 випадки;

Миколаївська область — 309 випадків;

Одеська область — 1010 випадків;

Полтавська область — 274 випадки;

Рівненська область — 2094 випадки;

Сумська область — 198 випадків;

Тернопільська область — 1305 випадків;

Харківська область — 1305 випадків;

Херсонська область — 179 випадків;

Хмельницька область — 518 випадків;

Чернівецька область — 3729 випадків;

Черкаська область — 490 випадків;

Чернігівська область — 304 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 9 червня до Центру надійшло 479 повідомлень про підозру на Covid-19. Всього з початку 2020 року надійшло 66166 повідомлень про підозру на Covid-19.

Коронавірус в Україні

Всього 27856

Хворіють 14634

Одужали 12412

Померли 810

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Станом на ранок 9 червня в Україні зафіксовано вже 27856 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19, добовий приріст – менше 400 випадків. Зазначимо, що напередодні було зафіксовано 463 нових випадки захворювання.