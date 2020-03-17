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    Думки вголос

    Чому від коронавірусу не врятують звичайні маски

    • Олексій Давиденко

      Політик

    • Розсилка
    Чому від коронавірусу не врятують звичайні маски

    Не витрачайте сили і гроші на пошук звичайних масок

    Мовою оригіналу

    В ж*пу эти обычные маски.
    Дочитайте этот текст до конца, чтобы понять почему их не надо покупать.

    Сегодня был на встрече крупного медицинского бизнеса с премьер-министром Украины по ситуации со средствами защиты, их наличием и ценами.

    Во время встречи единственный производитель масок в Украине честно признался всем, что 99% обыкновенных (таких голубеньких) трехслойных прямоугольных масок продающихся сейчас в Украине ни от чего не защитят.

    Это бутафория - не более.

    Почему?
    Потому что трехслойная маска данного вида и международного стандарта должна внутри обязательно иметь специальную мембрану, которая собственно и останавливает 95% микробов.

    Данные мембраны в Украине никто вообще не производит, сырья этого нет - а импортная мембрана закончилась и ее нет. От слова - вообще.

    Таким образом большинство масок, которые сейчас пытаются производить и продавать по цене алмазов - это обыкновенный кусок нетканного материала, который ровным счетом ни от чего ВООБЩЕ не защищает кроме внешнего вида.

    Другими словами - это самообман.

    И тут есть очень важная деталь.
    Учитывая, что здоровые люди боятся заразиться вирусом, а маска без мембраны ничем не защищает - то зачем вообще ее надевать.

    Зачем ее покупать?
    Зачем давать спекулянтки на вас наживаться?

    900. 1200. 1500. 2000
    Не важна цена этой коробки масок - если она не защищает.

    Защитные маски респираторного типа помогут лучше, но если вы воздержитесь от посещения публичных мест и будете постоянно дезинфицировать и защищать руки - это будет значительно лучше и эффективнее.

    А всем барыгам кто сейчас в спешном порядке закупил упаковочные станки и пытается без регистрационных документов, без мембраны и без соблюдения стандартов защиты производить салфетки на резинках выдавая их за защитные трехслойные маски хочу сказать - вам это обязательно вернётся и вы будете не рады.

    Потому что вы точно знаете, что не только зарабатываете баснословные деньги на незнании людей и беде, которая к нам пришла, но и подвергаете жизни здоровых людей опасности.

    Так как надевая маску они выходят в общественные места, магазины, остановки, больницы и считаю, что защищены - а на самом деле нет.

    Важная деталь.
    На совещании в Кабмине присутствовл премьер-министр Украины, весь свет украинского медицинского бизнеса, членов Правительства и сотрудники Аппарата Кабмина - НО никто, услышьте, никто из более чем 40 чиновников, экспертов и специалистов не пришёл на совещание в маске.

    Вот за руки никто не здоровался.
    Собственники бизнеса многие были в разовых перчатках - а вот в масках никого.

    Вывод.
    Не тратьте силы и деньги на поиски обычных масок - это развод.

    Джерело: блог Олексія Давиденка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    коронавірус
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