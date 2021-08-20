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    В Україні посилять контроль за дотриманням маскового режиму

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    МОЗ нагадує, що треба носити маскм - В Україні посилять контроль за дотриманням маскового режиму
    МОЗ нагадує, що треба носити маскм
    Фото з відкритих джерел

    МОЗ відправило у регіони лист з вимогами контролювати масковий режим

    За результатами аналізу епідситуації щодо поширення коронавірусу та темпів вакцинації, у всіх регіонах України обіцяють посилити контроль за дотримання протиепідемічних заходів. Про це інформує МОЗ.

    «За результатами аналізу епідемічної ситуації, стану тестування на Covid-19 і темпів проведення вакцинальної кампанії, а також для стримання розповсюдження коронавірусної хвороби в усіх регіонах посилять контроль за дотриманням протиепідемічних заходів», – йдеться в повідомленні.

    За словами міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, ситуація із коронавірусом контрольована, але є тенденція до зростання захворюваності.

    Тому на регіони і поліцію відправили відповідний лист щодо посилення контролю за дотримання протиепідемічних заходів.

    У МОЗ нагадали, що йдеться про дотримання фізичної дистанції, масковий режим, режиму самоізоляції та вимог щодо кількості пасажирів в громадському транспорті.

    Нагадаємо, за добу 18 серпня в Україні зафіксували 1 560 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби і 32 летальних випадки, госпіталізували з Covid-19 чи підозрою на нього 665 осіб, одужали 898 осіб.

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я хвороби
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    В Україні посилять контроль за дотриманням маскового режиму