В Україні посилять контроль за дотриманням маскового режиму

МОЗ нагадує, що треба носити маскм

МОЗ відправило у регіони лист з вимогами контролювати масковий режим

За результатами аналізу епідситуації щодо поширення коронавірусу та темпів вакцинації, у всіх регіонах України обіцяють посилити контроль за дотримання протиепідемічних заходів. Про це інформує МОЗ.

«За результатами аналізу епідемічної ситуації, стану тестування на Covid-19 і темпів проведення вакцинальної кампанії, а також для стримання розповсюдження коронавірусної хвороби в усіх регіонах посилять контроль за дотриманням протиепідемічних заходів», – йдеться в повідомленні.

За словами міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, ситуація із коронавірусом контрольована, але є тенденція до зростання захворюваності.

Тому на регіони і поліцію відправили відповідний лист щодо посилення контролю за дотримання протиепідемічних заходів.

У МОЗ нагадали, що йдеться про дотримання фізичної дистанції, масковий режим, режиму самоізоляції та вимог щодо кількості пасажирів в громадському транспорті.

Нагадаємо, за добу 18 серпня в Україні зафіксували 1 560 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби і 32 летальних випадки, госпіталізували з Covid-19 чи підозрою на нього 665 осіб, одужали 898 осіб.

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