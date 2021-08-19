В Україні зафіксовано понад 1,5 тисячі нових випадків Covid-19
За весь час пандемії в Україні захворіло – 2 270 226 осіб
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ та Харківській області
За добу 18 серпня 2021 року в Україні зафіксовано 1 560 нових підтверджених випадків коронавіруса. Серед хворих – 90 дітей та 35 медпрацівників. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 665 осіб;
- летальних випадків – 32;
- одужало – 898 осіб.
За добу протестовано:
- методом ПЛР – 23 612 осіб,
- методом ІФА – 7 968 осіб,
- експрес-тестами – 19 013 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 270 226 осіб;
- одужало – 2 199 118 осіб;
- летальних випадків – 53 368;
- проведено ПЛР-тестувань – 11 749 847.
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (245), Харківській (130), Одеській (105), Тернопільській (87) та Чернівецькій (82) областях.
Тим часом, фахівці ВООЗ пояснили, хто найбільше страждає від «дельта»-штаму.
Нагадаємо, у Чернівецькій області збільшилася кількість шпиталізацій хворих на коронавірус.
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