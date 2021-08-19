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    В Україні зафіксовано понад 1,5 тисячі нових випадків Covid-19

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    За весь час пандемії в Україні захворіло &ndash; 2 270 226 осіб - В Україні зафіксовано понад 1,5 тисячі нових випадків Covid-19

    За весь час пандемії в Україні захворіло – 2 270 226 осіб

    фото РБК-Україна

    Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ та Харківській області

    За добу 18 серпня 2021 року в Україні зафіксовано 1 560 нових підтверджених випадків коронавіруса. Серед хворих – 90 дітей та 35 медпрацівників. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

    Також за минулу добу:

    • госпіталізовано – 665 осіб;
    • летальних випадків – 32;
    • одужало – 898 осіб.

    За добу протестовано:

    • методом ПЛР – 23 612 осіб,
    • методом ІФА – 7 968 осіб,
    • експрес-тестами – 19 013 осіб.

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 2 270 226 осіб;
    • одужало – 2 199 118 осіб;
    • летальних випадків – 53 368;
    • проведено ПЛР-тестувань – 11 749 847.

    Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (245), Харківській (130), Одеській (105), Тернопільській (87) та Чернівецькій (82) областях.

    Тим часом, фахівці ВООЗ пояснили, хто найбільше страждає від «дельта»-штаму.

    Нагадаємо, у Чернівецькій області збільшилася кількість шпиталізацій хворих на коронавірус.

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    Теги: щеплення ВООЗ коронавірус
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    В Україні зафіксовано понад 1,5 тисячі нових випадків Covid-19