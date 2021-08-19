В Україні зафіксовано понад 1,5 тисячі нових випадків Covid-19

За весь час пандемії в Україні захворіло – 2 270 226 осіб

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ та Харківській області

За добу 18 серпня 2021 року в Україні зафіксовано 1 560 нових підтверджених випадків коронавіруса. Серед хворих – 90 дітей та 35 медпрацівників. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 665 осіб;

летальних випадків – 32;

одужало – 898 осіб.

За добу протестовано:

методом ПЛР – 23 612 осіб,

методом ІФА – 7 968 осіб,

експрес-тестами – 19 013 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 270 226 осіб;

одужало – 2 199 118 осіб;

летальних випадків – 53 368;

проведено ПЛР-тестувань – 11 749 847.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (245), Харківській (130), Одеській (105), Тернопільській (87) та Чернівецькій (82) областях.

Тим часом, фахівці ВООЗ пояснили, хто найбільше страждає від «дельта»-штаму.

Нагадаємо, у Чернівецькій області збільшилася кількість шпиталізацій хворих на коронавірус.