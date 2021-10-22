В Україні припинили роботу два основних виробники кисню

МОЗ в терміновому порядку шукає альтернативні джерела поставок кисню

Міністерство охорони здоров'я України в терміновому порядку шукає альтернативні джерела поставок кисню для лікарень. Про це в четвер, 21 жовтня, заявив заступник міністра охорони здоров'я - головний санлікар Ігор Кузін в ефірі телеканалу Рада.

«Два основних виробники кисню, які працюють в країні, зупинилися на регламентні роботи. Тому зараз в екстреному режимі проводиться робота з пошуку альтернативних джерел поставок кисню. І ті перебої, які іноді виникають на рівні областей, вирішуються в ручному режимі«, - розповів Кузін.

За його словами, поки істотного дефіциту кисню не відчувається. Також у МОЗ розраховують, що вони знайдуть альтернативних постачальників і вирішать проблему з адекватним забезпеченням киснем.

Говорячи про ступінь важливості кисню для українських лікарень, головний санлікар наголосив, що в цю хвилю, викликану штамом Дельта, пацієнти стали частіше потребувати кисню, ніж під час попередньої спалаху коронавірусу.

«І дійсно ми бачимо, що навантаження на кисень зараз зростає просто в рази«, - сказав Кузін.