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    В Україні припинили роботу два основних виробники кисню

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    У деяких областях почали виникати проблеми із забезпеченням киснем пацієнтів з коронавірусом - В Україні припинили роботу два основних виробники кисню
    У деяких областях почали виникати проблеми із забезпеченням киснем пацієнтів з коронавірусом
    фото з відкритих джерел

    МОЗ в терміновому порядку шукає альтернативні джерела поставок кисню

    Міністерство охорони здоров'я України в терміновому порядку шукає альтернативні джерела поставок кисню для лікарень. Про це в четвер, 21 жовтня, заявив заступник міністра охорони здоров'я - головний санлікар Ігор Кузін в ефірі телеканалу Рада.

    «Два основних виробники кисню, які працюють в країні, зупинилися на регламентні роботи. Тому зараз в екстреному режимі проводиться робота з пошуку альтернативних джерел поставок кисню. І ті перебої, які іноді виникають на рівні областей, вирішуються в ручному режимі«, - розповів Кузін.

    За його словами, поки істотного дефіциту кисню не відчувається. Також у МОЗ розраховують, що вони знайдуть альтернативних постачальників і вирішать проблему з адекватним забезпеченням киснем.

    Говорячи про ступінь важливості кисню для українських лікарень, головний санлікар наголосив, що в цю хвилю, викликану штамом Дельта, пацієнти стали частіше потребувати кисню, ніж під час попередньої спалаху коронавірусу.

    «І дійсно ми бачимо, що навантаження на кисень зараз зростає просто в рази«, - сказав Кузін.

    Теги: робота час Ігор Кузін
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    В Україні припинили роботу два основних виробники кисню