Від коронавірусу помер академік Ярослав Олійник



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Помер від коронавірусу академік НАН України Ярослав Олійник

Професору було 67 років

Від коронавірусу помер Ярослав Олійник, академік Національної академії педагогічних наук, декан географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Про це повідомив президент Національної академії педагогічних наук України Василь Кремень.

«Щойно стало відомо про смерть академіка Національної академії педагогічних наук України, члена президії академії, декана географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка професора Олійника Ярослава Богдановича. Причина смерті – коронавірус», – написав.

Кремень наголосив, що колеги вченого не можуть повірити в його смерть.

«Не віриться. Завжди активний, динамічний, діяльний Ярослав Богданович був прикладом для всіх, з ким він спілкувався. Дуже порядна і обов'язкова людина. Патріот України. Великий захисник географії. Нам всім буде його не вистачати. Вічна і світла пам'ять Ярославу Богдановичу Олійнику! Щирі співчуття рідним і близьким», – написав Кремень.