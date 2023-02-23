Новий підвид коронавірусу вже підтверджено у чотирьох областях України

Кожна нова мутація коронавірусу витісняє собою попередню

У пацієнтів з чотирьох областей України підтвердили мутацію варіанту Covid-штаму Omicron ХВВ.1.5, який ще називають «Кракеном». Про це повідомляє Центр громадського здоров’я (ЦГЗ) МОЗ України.

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Зокрема, варіант Omicron XBB.1.5 циркулює вже на території Сумської, Закарпатської, Тернопільської та Одеської областей.

У Центрі громадського здоров’я зазначають, що фахівці прогнозували такий розвиток події, оскільки кожна нова мутація коронавірусу SARS-CoV-2 витісняє собою попередню.

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«Сам по собі Omicron хоч і переноситься легше, проте має здатність передаватися швидше. Це додатково навантажує медичну систему. Аби захистити себе та своїх близьких потрібно вакцинуватися та робити бустерні щеплення», – йдеться в повідомленні.

У ЦГЗ нагадують, що для щеплення проти Covid-19 не потрібно мати декларації з сімейним лікарем – достатньо просто прийти до найближчого медзакладу або Центру вакцинації.

Перед вакцинацією не треба проходити обстежень, приймати специфічні ліки або дотримуватись дієти, воно безоплатне та ефективне.

Нагадаємо, перший випадок коронавірусу «Кракен» було виявлено в Україні 24 січня.