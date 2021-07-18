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    Бельгія відкрила кордони для туристів з України

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    Бельгія відкрилася для всіх типів подорожей українців - Бельгія відкрила кордони для туристів з України

    Бельгія відкрилася для всіх типів подорожей українців

    Фото з відкритих джерел

    Відкриття Бельгії для українців було здійснено за рекомендацією Ради ЄС

    Бельгія відкрилася для всіх типів подорожей українців. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Twitter.

    Рада Європейського Союзу 15 липня внесла Україну у список держав, щодо яких країнам-членам ЄС рекомендовано зняти ковідні обмеження на в’їзд.

    За словами Кулеби, відкриття Бельгії для наших громадян було здійснено саме за цією рекомендацією Ради ЄС.

    «МЗС працює, щоб цього літа можливостей для подорожей ставало все більше».

    До слова, бельгійські провінції Льєж і Намюр оголошені зоною стихійного лиха через потужні опади та повені. Найбільше страждає місто Спа, де понад 10000 людей залишилися без електрики.

    Нагадаємо, Данія внесла Україну до списку «жовтих» країн. З суботи, 17 липня, громадяни України зможуть в’їжджати на територію Данії. Однак для цього знадобиться негативний тест на коронавірус.

    Як повідомлялося, Шмигаль назвав країни, які вже визнали українські ковід-сертифікати.

    Теги: МЗС ЄС міністр Бельгія Данія Дмитро Кулеба коронавірус
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    Бельгія відкрила кордони для туристів з України