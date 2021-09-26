Коли закінчиться епідемія коронавірусу: прогноз Комаровського

За прогнозами Комаровського, коронавірус вдасться перемогти до кінця 2022 року

Відомий український лікар-педіатр Євген Комаровський спрогнозував терміни закінчення епідемії коронавірусу в Україні. Про це він заявив в ефірі каналу «Україна 24».

За його словами, цього можна очікувати до кінця 2022 року за умови масової вакцинації людей.

Разом з тим медик попередив, що можлива поява нового штаму коронавірусу, який потребуватиме додаткових щеплень.

«За загальними прикидками, які зараз формуються, все більше і більше з'являється надій, що ми можемо закінчити до кінця 2022 року, якщо все-таки будемо робити щеплення. Це реалістичний сценарій», – сказав Комаровський.

Доктор додав, що є і песимістичний сценарій – з'явиться новий штам, який зажадає додаткової масової вакцинації.

«Цього б дуже не хотілося, але ймовірність появи нового штаму прямо пов'язана з рівнем вакцинації зараз», – пояснив він.

До слова, після вакцинації від коронавірусу у пацієнта можуть бути всього два ускладнення, і вони несмертельні. Якщо невакцинована людина захворіє на коронавірус, наслідки бувають набагато небезпечнішими, розповів доктор Євген Комаровський.

Раніше Євген Комаровський зазначив, що у світі є: шведський варіант проходження епідемії коронавірусу – коли можна практично все; європейський варіант – коли не можна нічого; і український варіант – коли за законом нічого не можна, але насправді все можна.

Нагадаємо, раніше Комаровський розповів, як захистити дитину від штаму «Дельта».

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