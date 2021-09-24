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    Вперше за пів року добовий приріст інфікованих коронавірусом сягнув 9 тисяч осіб

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    Госпіталізували з підозрою чи підтвердженим діагнозом 2 060 людей - Вперше за пів року добовий приріст інфікованих коронавірусом сягнув 9 тисяч осіб
    Госпіталізували з підозрою чи підтвердженим діагнозом 2 060 людей
    фото: vz.kiev.ua

    Востаннє понад 9 тисяч хворих за добу виявляли в кінці квітня

    За добу 23 вересня 2021 року в Україні зафіксували 9 058 нових підтверджених випадків коронавірусу. Востаннє понад 9 тисяч хворих за добу виявляли в кінці квітня.

    Як повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я, серед хворих – 849 дітей та 137 медпрацівників.

    Також за минулу добу з ковідом госпіталізували 2 060 людей, померли – 140, одужали – 2 415.

    Вчора протестували понад 80 тисяч людей різними методами.

    Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (948), Дніпропетровській (889), Львівській (715), Одеській (622) та Донецькій (602) областях.

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 2 379 483 осіб;
    • одужало – 2 240 388 осіб;
    • летальних випадків – 55 424.

    Науковці напередодні попереджали, що Україна на межі стрімкої хвилі захворюваності на Covid-19.

    До слова, лікар, який за 500 грн продавав фейкові «ковідні» довідки, отримав вирок. У суді медик повністю визнав свою вину.

    Тим часом Київ готується до найгіршого: розгорнуто понад 5 тис. «ковідних» ліжок.

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    Теги: медицина лікар лікарня коронавірус
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    Вперше за пів року добовий приріст інфікованих коронавірусом сягнув 9 тисяч осіб