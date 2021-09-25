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    Карантин не відобразиться на зарплатах вчителів

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    Вчителі не можуть бути позбавлені оплати праці - Карантин не відобразиться на зарплатах вчителів
    Вчителі не можуть бути позбавлені оплати праці
    Фото з відкритих джерел

    Шкарлет пояснив, чому вчителям не можуть урізати зарплати

    Вчителям під час карантину не будуть урізати зарплати. Про це заявив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет, йдеться в повідомленні міністерства освіти і науки у Facebook.

    «Чомусь педагоги побоюються зменшення або урізання. Тому хочу підкреслити ще раз: вчителі не можуть бути позбавлені оплати праці, так само як вона не може бути скорочена при дистанційному викладанні», – зазначив Шкарлет.

    Міністр також зазначив, що питання виплати заробітних плат нормоване в Кодексі законів про працю та Галузевій угоді між міністерством та Профспілкою працівників освіти і науки.

    Нагадаємо, в Україні у закладах дошкільної освіти упродовж двох років створено майже 20 тис. додаткових місць.

    До слова, міністр освіти і науки Сергій Шкарлет закликав вчителів, які планують отримати щеплення проти Covid-19, не зволікати з цим. За його словами, статистика захворюваності на коронавірус зростає, і від кожного з нас залежить, чи працюватимуть школи очно й надалі.

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    Теги: міністр карантин щеплення батьки коронавірус
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    Карантин не відобразиться на зарплатах вчителів