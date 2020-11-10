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    Від коронавірусу помер головний лікар дитячої лікарні Дніпра

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    Віктору Слатвіцькому було 58 років - Від коронавірусу помер головний лікар дитячої лікарні Дніпра
    Віктору Слатвіцькому було 58 років

    Колеги Слатвіцького закликають українців не нехтувати своїм здоров'ям

    У Дніпрі помер головний лікар міської дитячої клінічної лікарні №6 Віктор Слатвіцький.

    Про це йдеться у повідомлені департаменту охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради.

    Департамент не повідомив про причини смерті лікаря.

    За повідомленням у Facebook співробітниці лікарні Олени Нестерової, причиною смерті головного лікаря став Covid-19.

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    «Дорогі колеги і друзі! Бережіть себе і своїх близьких! Не нехтуйте своїм здоров'ям! Ігнор може вбити якщо не вас, то інших людей! Covid-19 існує! Він вбиває! Бережіть себе!», – пише жінка.

    Відомо, що Віктору Слатвіцькому було 58 років.

    До слова, у Броварській лікарні спалах коронавірусу серед медиків.

    Також лікарі попереджають, що Україною поширюється кілька штамів коронавірусу. Люди почали хворіти повторно.

    Нагадаємо, В Україні за минулу добу, 9 листопада, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 10 842 людей. Також відомо, що одужали 5 514 осіб (у попередній день 2 277), а 191 – померло від ускладнень (вчора 115 людей). Загалом від початку пандемії станом на ранок 10 листопада в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом – 479 197 осіб; одужало – 214 657 осіб; летальних випадків – 8 756; проведено ПЛР-тестувань – 3 691 258.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      479197
    • Хворіють
      255784
    • Одужали
      214657
    • Померли
      8756

    До слова, компанії BioNTech та Pfizer, які спільно розробляють вакцину від коронавірусу, за попередніми результатами досліджень заявили про її ефективність у 90% випадків. 

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