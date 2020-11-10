Оперативні дані: в Україні за добу коронавірус виявили у 10 842 людей
За минулу добу одужали 2 277 осіб
В Україні за минулу добу, 9 листопада, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 10 842 людей. Це на 2 155 осіб більше, ніж у попередній день (8687). Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Також відомо, що одужали 5 514 осіб (у попередній день 2 277), а 191 – померло від ускладнень (вчора 115 людей).
За останню добу захворіло 410 дітей і медпрацівників – 445.
Загалом від початку пандемії станом на ранок 10 листопада в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом – 479 197 осіб; одужало – 214 657 осіб; летальних випадків – 8 756; проведено ПЛР-тестувань – 3 691 258.
Кількість захворювань в регіонах:
м. Київ – 45 667 випадків;
Вінницька область – 12 765 випадків;
Волинська область – 16 821 випадок;
Дніпропетровська область – 18 324 випадки;
Донецька область – 14 578 випадків;
Житомирська область – 19 616 випадків;
Закарпатська область – 17 620 випадків;
Запорізька область – 14 693 випадки;
Івано-Франківська область – 25 054 випадки;
Київська область – 21 038 випадків;
Кіровоградська область – 3 204 випадки;
Луганська область – 4 643 випадки;
Львівська область – 34 304 випадки;
Миколаївська область – 10 787 випадків;
Одеська область – 29 336 випадків;
Полтавська область – 12 723 випадки;
Рівненська область – 22 622 випадки;
Сумська область – 15 297 випадків;
Тернопільська область – 22 389 випадків;
Харківська область – 44 466 випадків;
Херсонська область – 5 833 випадки;
Хмельницька область – 20 328 випадків;
Черкаська область – 10 919 випадків;
Чернівецька область – 25 835 випадків;
Чернігівська область – 10 335 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Як повідомлялося, у світі станом на 10 листопада коронавірусом заразилися вже 51 244 587 людина. Від початку пандемії одужало 36 055 532 особи, а кількість померлих зросла до 1 269 321 людей.
До слова, компанії BioNTech та Pfizer, які спільно розробляють вакцину від коронавірусу, за попередніми результатами досліджень заявили про її ефективність у 90% випадків.