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    Оперативні дані: в Україні за добу коронавірус виявили у 10 842 людей

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    Минулої доби померли 191 осіб - Оперативні дані: в Україні за добу коронавірус виявили у 10 842 людей
    Минулої доби померли 191 осіб

    За минулу добу одужали 2 277 осіб

    В Україні за минулу добу, 9 листопада, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 10 842 людей. Це на 2 155 осіб більше, ніж у попередній день (8687). Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

    Також відомо, що одужали 5 514 осіб (у попередній день 2 277), а 191 – померло від ускладнень (вчора 115 людей).

    За останню добу захворіло 410 дітей і медпрацівників – 445.

    Загалом від початку пандемії станом на ранок 10 листопада в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом – 479 197 осіб; одужало – 214 657 осіб; летальних випадків – 8 756; проведено ПЛР-тестувань – 3 691 258.

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    Кількість захворювань в регіонах:

    м. Київ – 45 667 випадків;
    Вінницька область – 12 765 випадків;
    Волинська область – 16 821 випадок;
    Дніпропетровська область – 18 324 випадки;
    Донецька область – 14 578 випадків;
    Житомирська область – 19 616 випадків;
    Закарпатська область – 17 620 випадків;
    Запорізька область – 14 693 випадки;
    Івано-Франківська область – 25 054 випадки;
    Київська область – 21 038 випадків;
    Кіровоградська область – 3 204 випадки;
    Луганська область – 4 643 випадки;
    Львівська область – 34 304 випадки;
    Миколаївська область – 10 787 випадків;
    Одеська область – 29 336 випадків;
    Полтавська область – 12 723 випадки;
    Рівненська область – 22 622 випадки;
    Сумська область – 15 297 випадків;
    Тернопільська область – 22 389 випадків;
    Харківська область – 44 466 випадків;
    Херсонська область – 5 833 випадки;
    Хмельницька область – 20 328 випадків;
    Черкаська область – 10 919 випадків;
    Чернівецька область – 25 835 випадків;
    Чернігівська область – 10 335 випадків.

    Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

    Як повідомлялося, у світі станом на 10 листопада коронавірусом заразилися вже 51 244 587 людина. Від початку пандемії одужало 36 055 532 особи, а кількість померлих зросла до 1 269 321 людей.

    До слова, компанії BioNTech та Pfizer, які спільно розробляють вакцину від коронавірусу, за попередніми результатами досліджень заявили про її ефективність у 90% випадків. 

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