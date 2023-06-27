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В Україні завершується Covid-карантин

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
В Україні завершується Covid-карантин
За період пандемії уряд відпрацював механізми реагування, що стали в пригоді під час повномасштабної війни
фото ілюстративне

Прем’єр подякував медикам, які всі ці роки самовіддано боролися з пандемією коронавірусу

З 1 липня в Україні завершується дія карантину та режиму надзвичайної ситуації у зв’язку з пандемією Covid-19. Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив під час засідання Кабінету міністрів.

«Covid-19 став для українців важким випробуванням. Усі наші рішення весь цей час були спрямовані на те, аби зберегти життя людей», – сказав Шмигаль.

Прем'єр зазначив, що за період пандемії уряд відпрацював механізми реагування, що стали в пригоді під час повномасштабної війни. Тепер, за його словами, «відповідаємо на нові виклики, озброєні новими методами та підходами».

«Дякую медикам, які всі ці роки самовіддано боролися з пандемією та зробили все, аби мінімізувати її наслідки. Сьогодні наші лікарі та медсестри не менш героїчно допомагають захисникам та цивільним в умовах повномасштабної війни. Знову роблять неймовірну роботу та демонструють надзвичайний героїзм», – додав Шмигаль.

Нагадаємо, 5 травня ВООЗ скасувала надзвичайний стан через Covid-19.

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Теги: коронавірус карантин Денис Шмигаль

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