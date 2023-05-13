«Кінець» пандемії Covid-19 та вакцинація під час війни. Інтерв'ю з Ігорем Кузиним

«Епідемічний сезон в цьому році був доволі важким для українців – і за кількістю захворівших, і за кількістю померлих»

Всесвітня організація з охорони здоров'я оголосила про кінець Covid-19 як глобальної надзвичайної ситуації, проте, пояснює Ігор Кузін – головний санітарний лікар України, це не означає, що пандемія коронавірусу закінчилася. Про що саме йдеться в заяві ВООЗ, чи став ковід сезонним захворюванням, що буде з протиепідемічними обмеженнями на території України, як під час війни працюють центри вакцинації та пункти щеплення, які штами циркулюють в Україні та що в країні з вакцинацією – про це Кузін розповів в інтерв’ю Суспільному.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Пандемія Covid-19 закінчилася чи ні?

На жаль, ще ні, тому що за офіційним повідомленням Всесвітньої організації охорони здоров'я мова йде лише про те, що ковід перенесли з надзвичайної ситуації у сфері охорони здоров'я до постійної проблеми охорони здоров'я. Тож можемо зафіксувати, що світова наукова спільнота і кожна країна вже усвідомлює основні підходи до профілактики й боротьби з ковідом, і він буде постійною проблемою системи охорони здоров'я. Простими словами – ковід переходить в категорію звичайних хвороб, з якими ми стикаємося в осінньо-зимовий період. Ми будемо його реєструвати кожен рік, він буде продовжувати мутувати. Але, за думкою науковців, ми не маємо очікувати появи нових штамів, які кардинально змінять підходи до протидії ковіду.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Тобто ковід став сезонним захворюванням?

Рутинним сезонним захворюванням. ВООЗ, по суті, дає кожній країні певний перелік дій: що треба робити, щоб система епідеміологічного нагляду працювала адекватно та ефективно. До прикладу, Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендувала кожній країні розглянути особливості видачі так званих ковідних сертифікатів і скасувати їх для перетину кордону. Тож найближчим часом можемо очікувати, що це запрацює.

Протиепідемічні обмеження на території України поки не знімаються?

Їх призупинили після першого дня повномасштабного вторгнення, бо у нас немає дієвих механізмів їхнього запровадження під час воєнного стану. Ми не можемо обмежувати доступ у бомбосховища, прописувати протиепідемічні вимоги до перебування у них, або регулювати ті сфери, які під час війни починають виконувати трішки інші завдання. Тому карантинні обмеження, які Кабмін встановив в довоєнний час, призупинені.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Яка зараз ситуація з Covid-19 в Україні?

Захворюваність поступово зменшується. І цей тренд збережеться і надалі. Найменші показники захворюваності в літній період. Зараз ми у середньому реєструємо близько шести тисяч випадків впродовж тижня, але від тижня до тижня захворюваність спадає на 15-25%. Серед захворівших переважають діти, вони інфікуються доволі швидко.

Якщо подивитися по рівнях госпіталізації, то зменшується кількість смертельних випадків. Раніше щотижня реєстрували 100-110 летальних випадків, зараз це близько 60 випадків на тиждень. Думаю, через місяць вийдемо на фонові мінімальні показники захворюваності. Але не варто забувати, що восени буде чергова хвиля підйому захворюваності.

Які штами циркулюють в Україні?

В середньому в областях циркулює від 6 до 15 штамів. За останній тиждень ми зафіксували циркуляцію шести основних штамів. В переважній більшості це варіанти XBB-1.5, XBB-1.9, XBB-1.5, до речі, це той тип «Кракена», який був у Сполучених Штатах. Він активно поширюється усіма областями країни, і замінює інші штами.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Чим він небезпечніший?

Він передається трішки швидше, більше уходить від імунної відповіді. Зараз це основний напрямок мутації коронавірусної хвороби, тож інші штами будуть мати доволі схожі характеристики, тобто будуть ще швидше передаватися, ними ще простіше буде інфікуватися, але і вакцина буде профілактувати саме важкі, або смертельні випадки захворювання.

Все більше штамів починає уходити від імунної відповіді. Цей відсоток поки що не впливає на систему громадського здоров'я, тобто ми не будемо фіксувати великих спалахів за кількістю захворівших, а проте будемо бачити, що все більше вакцинованих, все ж таки, будуть хворіти, але в легкій формі.

Що у нас з вакцинацією?

Варто нагадати, яким чином зараз відбувається вакцинація. Є так званий первинний курс щеплення, базовий. Це дві вакцинації для більшої частини вакцин, або одна для вакцини Johnson & Johnson, бо вона рахується за два щеплення. Через чотири місяці після завершення базового курсу щеплення ми радимо проводити перший бустер. Далі впродовж 6-7 місяців робиться другий. Ці чотири щеплення формують достатній захист, навіть для людини, яка має підвищений ризик інфікуватися коронавірусною хворобою. Оцей базовий курс є мінімально необхідним. Станом на зараз його отримали 15 мільйонів українців, тобто це трішки більше ніж 35%. В Європі ця цифра давно перевалює за 70%.

Найбільш критична ситуація стосовно вакцинації є серед вікової групи 60-65 років і старші. Це найбільш чутлива група до інфікування SARS-CoV-2 і, відповідно, така категорія людей доволі важко переносить коронавірусну хворобу. Найчастіше виникають летальні випадки, і рівні вакцинації серед цієї групи є ще меншими – 20-25%.

Вакцинація обов'язково буде продовжуватися, та буде безкоштовною. Ми отримуємо майже 100% вакцини, яка використовується в країні в рамках гуманітарної допомоги. Наш основний донор – велика міжнародна організація COVAX. Україна підтвердила наміри отримувати вакцину впродовж 2024 року. Тож можемо сказати, в залежності від темпів вакцинації, Україна буде забезпечена вакцинами.

Якими саме?

Будь ласка, читайте текст після реклами

Ми можемо обирати. Пропонується біля 12 вакцинних продуктів. Це великий вибір. Найчастіше, враховуючи специфіку, яку маємо в Україні, ми віддаємо перевагу вакцинам виробництва Johnson & Johnson. Ми рекомендуємо їх використовувати перш за все у віддалених населених пунктах, або в сільській місцевості, бо це однодозна вакцина, зручна для застосування.

Також можна говорити про вакцину від Pfizer. Вона має найбільший попит і в центрах вакцинації, і в пунктах щеплення. Вакцина Pfizer є і дитяча. Хочу наголосити, що вакцинація дітей вже дозволена, але для них використовується вакцина зі зменшеним вмістом антигену.

Також в нас є можливість отримувати вакцину Moderna, але після останніх раундів, на жаль, певну її частину не використали.

Для тих, хто отримав чотири дози, коли вакцинуватися?

Поки не потрібно вакцинуватися.

Кількість пунктів вакцинації буде зменшуватися?

Ми не можемо забезпечити функціонування частини центрів вакцинації, тому зберегли інфраструктуру, що була пов'язана з пунктами щеплення. Ми їх не плануємо скорочувати й за рекомендацією ВООЗ вони тепер будуть виконувати подвійну функцію: вакцинацію і проти ковіду, і з використанням вакцин, що передбачені в національному календарі щеплень.

Мобільні бригади лишаються, будуть працювати переважно на прифронтових та деокупованих територіях, або там, де є велика кількість зруйнованих закладів охорони здоров'я. Скоріше за все ці бригади будуть забезпечуватися силами наших партнерів – UNICEF, ВООЗ, МКЧХ. У важкодоступних місцях вони будуть як надавати послуги в рамках програм медичних гарантів – тобто, наприклад, огляд лікаря-терапевта, так і проводити вакцинальні сесії.

Що стосується центрів вакцинації, скоріше за все, вони будуть збережені впродовж 2024 року лише в західних областях і в центральних регіонах країни. Ми будемо коригувати їхню кількість в залежності від безпекових питань.

Ковідні відділення залишаться?

Будь ласка, читайте текст після реклами

Під час підйому захворюваності певна кількість ковідних ліжок буде залишатися. Її поки що зарезервували під лікування пацієнтів з коронавірусною хворобою. Але більша частина лікарень, яка зараз надає медичну допомогу пацієнтам з Covid-19, починаючи з минулого року контрактується по іншому пакету програм медичних гарантій. Він називається «Забезпечення готовності закладів охорони здоров'я до надзвичайних ситуацій». Тобто ці заклади охорони здоров'я можуть використовуватися під час надання медичної допомоги при будь-яких надзвичайних ситуаціях – чи це масове ураження, чи певні хімічні або радіаційні аварії. Кількість ліжок буде резервуватися саме під ці потреби.

Зараз виділено понад 40 тисяч ліжок. Майже 90% з них – це ті, що законтрактовані по тій програмі готовністі до надзвичайної ситуації. Таким чином кількість ліжок, яку будуть використовувати саме під час реагування на надзвичайні ситуації, буде перебувати на рівні 33-35 тисяч.

Що в нас з виготовленням нашої вакцини від Covid-19?

До повномасштабної війни Україна демонструвала певний прогрес в розробці. Була завершена наукова робота на рівні Львівського інституту біології клітин, на етапі доклінічних випробувань. Тобто, по суті, сформували робочу модель. У мене зараз немає інформації, чи вони все це завершили. Там був певний момент перемовин з представниками польського уряду, щоб спільно використовувати лабораторні потужності.

Ініціатива компанії «Лекхім» по розробці інактивованих вакцин була заморожена після початку воєнних дій, оскільки передбачала включення Українського науково-дослідного протичумного інституту в Одесі, як однієї з баз у лабораторних дослідженнях. На жаль, через безпекові питання призупинили будь-які роботи з патогенами. Але після закінчення війни їх продовжать.

Чи варто очікувати якусь нову пандемію?

На жаль, так. За підсумками трирічного циклу боротьби з Covid-19, усі країни звернули увагу, що жодна з них не була підготовлена до пандемічних спалахів. Це стало основою того, що зараз світ починає формувати так звану нову пандемічну угоду. Документ мають прийняти на початку 2024-го. Він прописує основні алгоритми протидій пандемічним захворюванням. Але мусимо розуміти, за останні 10-20 років світ вже стикався з декількома епідеміями й пандеміями. Пандемія високопатогенного грипу, епідемія Еболи в Африці – це захворювання, які зараз локалізуються, але можуть все ж таки поширитися і на території інших країн. Тому епідемії – це те, що ми можемо профілактувати в межах наших здатностей, можемо їх попередити, але вони обов'язково будуть, і ми повинні бути до них готові.

Чи варто очікувати знову спалах грипу?

Ми ще не маємо прогнозів по тому, які штами будуть циркулювати. Такі прогнози генеруються в середині року, тож отримаємо таку інформацію не раніше червня-липня.

Але раз на сім-вісім років грип завжди протікає трішки важче. Епідемічний сезон в цьому році був доволі важким для українців – і за кількістю захворівших, і за кількістю померлих. Разом з тим хотів би зауважити, що напевно це був перший рік, коли Україна отримала рекордну кількість гуманітарної вакцини проти грипу. За рахунок усіх міжнародних домовленостей, донацій, ми покрили майже 100% потребу серед медичних працівників, серед працівників об'єктів критичної інфраструктури. Дуже позитивним є те, що використали усі об'єми вакцини, які доставили в області. Сподіваємося, така тенденція до вакцинації буде продовжуватися надалі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Дар'я Кінша, Суспільне