ВООЗ скасувала надзвичайний стан через Covid-19

Жертвами вірусу стали щонайменше 20 млн

Всесвітня організація охорони здоров'я скасувала надзвичайний стан у сфері охорони здоров'я, який був запроваджений через пандемію Covid-19. Про це заявив голова організації Тедрос Адханом Гебрейєсус.

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«Учора Комітет з надзвичайної ситуації зібрався в 15-й раз і рекомендував мені оголосити про припинення надзвичайної ситуації в галузі суспільної охорони здоров'я, що має міжнародне значення. Я прийняв цю пораду», – заявив він.

Водночас глава ВООЗ наголосив, що це не означає, що з глобальною загрозою Covid-19 покінчено. «Тому я з великою надією оголошую, що Covid-19 закінчився як глобальна надзвичайна ситуація в галузі охорони здоров'я. Однак це не означає, що з Covid-19 покінчено як із глобальною загрозою здоров'ю. Минулого тижня Covid-19 забирав життя кожні три хвилини – і це тільки ті випадки смерті, про які ми знаємо», – наголосив Гебреєсус.

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Водночас він нагадав, що вірус залишається і залишиться в майбутньому. «Цей вірус тут і залишиться. Він, як і раніше, вбиває, і він, як і раніше, змінюється. Зберігається ризик появи нових варіантів, які викличуть нові сплески захворюваності та смертності. Найгірше, що може зробити зараз будь-яка країна, – це використати ці новини як привід послабити пильність, демонтувати створені системи або дати зрозуміти своєму населенню, що про вірус Covid-19 не варто турбуватися», – підкреслив глава ВООЗ.

Гебреєсус додав, що в будь-який момент готовий знову скликати комісію з надзвичайних ситуацій і оголосити про загрозу коронавірусу. «Якщо знадобиться, я без вагань зберу ще один надзвичайний комітет, якщо Covid-19 знову поставить наш світ у небезпеку. Хоча цей Надзвичайний комітет тепер припинить свою роботу, він послав чіткий сигнал, що країни не повинні припиняти свою роботу» – заявив Гебреєсус, додавши, що створює комітет з огляду для розроблення довгострокових, постійних рекомендацій для країн щодо того, як управляти Covid-19 на постійній основі.

Глава ВООЗ додав, що за даними організації відомо про майже 7 млн смертей, проте кількість загиблих у кілька разів більша – щонайменше 20 млн.

Нагадаємо, Кабінет міністрів вирішив продовжити дію карантину в Україні через коронавірус ще на два місяці.