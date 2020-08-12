В Україні завтра визначать нові карантинні зони



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В Україні завтра визначать нові карантинні зони

Якщо раніше рівень загрози Covid-19 визначався за чотирма показниками, то тепер він буде визначатися за трьома показниками

Завтра, 13 серпня, на засіданні Центральної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) визначать нові зони карантину в Україні.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я максима Степанова, передає пресслужба МОЗ.

«Чергове засідання Центральної комісії ТЕБ та НС призначено на завтра, 13 серпня. На ньому буде прийнято рішення про нового поділу України на зони ризику поширення Covid-19», - сказав Степанов.

За словами очільника відомства, якщо раніше рівень загрози Covid-19 визначався за чотирма показниками (кількість ліжок, кількість випадків, кількість тестувань та динаміка зростання кількості випадків), то тепер він буде визначатися за трьома показниками (заповненість ліжок, рівень тестувань та рівень захворюваності в адміністративно-територіальних одиницях).

«Якщо говорити про зайнятість ліжок, то в кожній області визначені лікарні для пацієнтів з Covid-19. Якщо в цих лікарнях протягом 5 днів поспіль зайнятість ліжок перевищує 50%, треба розглядати це як перехід на інший рівень небезпеки. Якщо говорити про тестування, то кількість тестів методом ПЛР та ІФА повинна становити не менше 24 на 100 тисяч населення протягом останніх 7 днів. Цей показник визначається на рівні області. Щодо показника захворюваності за 14 днів на 100 тисяч населення. Базовий рівень захворюваності зараз – 40 на 100 тисяч населення, якщо в населеному пункті його перевищено, то населений пункт переходить на наступний рівень загрози», — пояснив Максим Степанов.

Як підкреслив міністр, Комісія ТЕБ та НС приймає рішення про встановлення рівня небезпеки раз на сім днів. Рішення про послаблення не може бути ухвалено раніше, ніж через 14 днів.

«По-перше, максимальний інкубаційний період Covid-19 складає 14 днів, а по-друге, 14 днів – це той період, за який ми можемо побачити, чи запроваджені обмеження були ефективними і дозволили стабілізувати ситуацію в регіоні», — резюмував Максим Степанов.

Як писав «Главком», до послаблення карантину не готові Волинська, Житомирська, Івано-Франківська, Львівська, Одеська, Рівненська, Сумська, Харківська, Чернівецька області та Київ.