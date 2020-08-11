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    Пандемія коронавірусу

    Мер Івано-Франківська назвав рекомендації МОЗ «дурницею»

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    Мер Івано-Франківська обіцяє повноцінну роботу шкіл з 1 вересня - Мер Івано-Франківська назвав рекомендації МОЗ «дурницею»
    Мер Івано-Франківська обіцяє повноцінну роботу шкіл з 1 вересня

    Голова Івано-Франківська пообіцяв, що 1 вересня усі діти підуть в школу

    Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків емоційно відреагував на рекомендації МОЗ і поділ області на епідемічні зони через коронавірус. Про це мер висловивсяпід час доповіді заступниці директора міського департаменту освіти й науки Наталії Микули під час оперативної наради 11 серпня, передає "Галка".

    За її словами, з 1 вересня всі івано-франківські садочки запрацюють. Йде підготовка закладів середньої загальної освіти.

    "Почали завозити засоби дезінфекції. В багатьох закладах вже є спеціальні розмітки для руху дітей. Створені місця для скринінгу", – сказала Наталія Микула.

    Посадовиця додала, що, за рекомендаціями, в одному класі дозволено перебувати 20 особам. Щоправда, вказівки від МОЗ часом доповнюють та змінюють.

    "Вони там в Києві сидять й всяку фігню (рекомендації) пишуть. Давайте домовимося так: 21 серпня в нас сесія міської ради й ми опрацюємо питання, і  як би вони там не ділили нас на зони, щоб вони там не робили – дурню там всяку приймають – діти йдуть до шкіл та садочків 1 вересня. Ми взагалі повинні запускати життя, інакше дійдемо до того, що люди не матимуть копійки в кишені", – сказав міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.

    Як раніше писав «Главком», до пом’якшення карантину не готові Волинська, Житомирська, Івано-Франківська, Львівська, Одеська, Рівненська, Сумська, Харківська, Чернівецька області. В Україні станом на 10 серпня дев'ять областей не відповідають необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

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