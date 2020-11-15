В українській армії за добу виявили 121 випадок коронавірусу

Загалом за час пандемії в армії сталося 23 летальні випадки

За час пандемії в армії від коронавірусу одужала 5401 особа

У Збройних силах України за добу зафіксували 121 новий випадок захворювання на Covid-19.

Про це повідомляє Командування медичних сил ЗСУ.

«Станом на 10.00 15 листопада в Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу Covid-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіють 2444 особи. За минулу добу зареєстровано 121 новий випадок захворювання», – йдеться у повідомленні.

Із нових хворих до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 21 особу, додали в командуванні. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, вони отримують необхідне лікування.

Загалом за час пандемії одужала в армії від коронавірусу 5401 особа, летальних випадків – 23.

Коронавірус в Україні

Всього 535857

Хворіють 284810

Одужали 241444

Померли 9603

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Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 14 листопада, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 10681 людини. Це на 1843 особи менше, ніж у попередній день (12524).

Також відомо, що одужали 2633 особи (у попередній день 4962), а 95 – померло від ускладнень (вчора 191 людина).

Загалом від початку пандемії станом на ранок 15 листопада в країні, захворіло – 535857 осіб, одужало – 241444 осіб, летальних випадків – 9603, проведено ПЛР-тестувань – 3912966.