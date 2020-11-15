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    Здоров'я

    В українській армії за добу виявили 121 випадок коронавірусу

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    <p>Загалом за час пандемії в армії сталося 23 летальні випадки</p> - В українській армії за добу виявили 121 випадок коронавірусу

    Загалом за час пандемії в армії сталося 23 летальні випадки

    За час пандемії в армії від коронавірусу одужала 5401 особа

    У Збройних силах України за добу зафіксували 121 новий випадок захворювання на Covid-19.

    Про це повідомляє Командування медичних сил ЗСУ.

    «Станом на 10.00 15 листопада в Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу Covid-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіють 2444 особи. За минулу добу зареєстровано 121 новий випадок захворювання», – йдеться у повідомленні.

    Із нових хворих до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 21 особу, додали в командуванні. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, вони отримують необхідне лікування.

    Загалом за час пандемії одужала в армії від коронавірусу 5401 особа, летальних випадків – 23.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      535857
    • Хворіють
      284810
    • Одужали
      241444
    • Померли
      9603

    Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 14 листопада, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 10681 людини. Це на 1843 особи менше, ніж у попередній день (12524).

    Також відомо, що одужали 2633 особи (у попередній день 4962), а 95 – померло від ускладнень (вчора 191 людина).

    Загалом від початку пандемії станом на ранок 15 листопада в країні, захворіло – 535857 осіб, одужало – 241444 осіб, летальних випадків – 9603, проведено ПЛР-тестувань – 3912966.

    Теги: ЗСУ епідемія коронавірус
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