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    Здоров'я

    Оперативні дані: в Україні за добу коронавірус виявили у 10681 людини

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    <p>Минулої доби померло 95 людей</p> - Оперативні дані: в Україні за добу коронавірус виявили у 10681 людини

    Минулої доби померло 95 людей

    За минулу добу одужали 2633 особи

    В Україні за минулу добу, 14 листопада, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 10681 людини. Це на 1843 особи менше, ніж у попередній день (12524). Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

    Також відомо, що одужали 2633 особи (у попередній день 4962), а 95 – померло від ускладнень (вчора 191 людина).

    За останню добу захворіло 420 дітей та 391 медпрацівник.

    Загалом від початку пандемії станом на ранок 15 листопада в країні, захворіло – 535857 осіб, одужало – 241444 осіб, летальних випадків – 9603, проведено ПЛР-тестувань – 3912966.

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (921), Запорізькій (868), Харківській (713), Одеській (692) та Київській (692) областях.

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    Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 13 листопада, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 12524 людей. Це на 737 осіб більше, ніж у попередній день (11787).

    Також відомо, що одужали 4962 особи (у попередній день 6155), а 191 – померло від ускладнень (вчора 172 людини).

    Загалом від початку пандемії станом на ранок 14 листопада в країні, захворіло – 525176 осіб, одужало – 238811 осіб, летальних випадків – 9508, проведено ПЛР-тестувань – 3876966.

    Теги: Максим Степанов епідемія коронавірус
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