У світі зафіксували більше 54 мільйонів нових випадків коронавірусу

Найбільша кількість хворих на коронавірус у США

У світі станом на ранок 15 листопада кількість хворих на коронавірус Covid-19 становить 54329104 осіб.

Про це повідомляється на сайті Worldometer.

При цьому 37871375 осіб одужали, 1318286 пацієнтів померли.

Найбільша кількість хворих на Covid-19 – у США (11226218). Кількість померлих – 251256, одужали – 6 891 031 особа.

На другому місці Індія – 8814902 інфікованих (129674 осіб померли й 8205728 одужали). На третьому місці Бразилія із 5848959 хворими (165673 смерті від Covid-19 та 5 291511 одужали).

Коронавірус в Україні

Всього 535857

Хворіють 284810

Одужали 241444

Померли 9603

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Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 14 листопада, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 10681 людини. Це на 1843 особи менше, ніж у попередній день (12524).

Також відомо, що одужали 2633 особи (у попередній день 4962), а 95 – померло від ускладнень (вчора 191 людина).

Загалом від початку пандемії станом на ранок 15 листопада в країні, захворіло – 535857 осіб, одужало – 241444 осіб, летальних випадків – 9603, проведено ПЛР-тестувань – 3912966.