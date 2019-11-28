Міністерство охорони здоров’я: у кожній області з’явиться госпітальний округ



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Процес створення госпітальних округів в Україні стартував у 2017 році, він покликаний оптимізувати кількість та якість державних медичних закладів

Уряд на засіданні 27 листопада ухвалив рішення про створення у кожній області одного госпітального округу — для оптимізації мережі медичних закладів.

Про це в ефірі «Громадського» заявила міністерка охорони здоров’я Зоряна Скалецька.

Вона зазначила, що деякі області одразу вирішили робити один госпітальний округ на регіон, в інших об’єднувались декілька районів.

«Після досить довгих експертних і інших обговорень і рішень, у тому числі після погоджень з регіонами, було прийнято рішення, що все-таки найкращий спосіб — розглядати маршрут пацієнта, куди йому їхати, як направляти, яка є можливість організації всіх видів послуг, доступних для пацієнта, — це госпітальний округ на область», — сказала міністерка.

Скалецька зазначила, що це дозволить визначити маршрут пацієнта та «подивитись», як виглядатиме мережа закладів.

«І в такий спосіб ми будемо бачити, де нам ще потрібно доінвестувати на обладнання з певних державних програм. Наприклад, у нас заплановано в бюджеті на наступний рік зі спеціального фонду будівництво 25-30 сучасних приймальних відділень екстреної медичної допомоги з необхідним обладнанням і можливостями», — розповіла вона.

Міністерка уточнила, що МОЗ буде дивитись, де першочергово необхідно ці відділення створювати.

Процес створення госпітальних округів в Україні стартував у 2017 році, він покликаний оптимізувати кількість та якість державних медичних закладів та покращити систему медичного забезпечення країни.

Створення таких округів має впорядкувати медичну мережу, аби у пацієнта був гарантований доступ – фізичний і часовий – до якісної послуги з будь-якої сфери базової меддопомоги. Це має сприяти ефективній витраті державних коштів, щоби, наприклад, в районах не було лікарень з ідентичними функціями, і вони не простоювали порожніми.

Впорядкувати госпітальні округи мають за двома принципами: по-перше, має бути забезпечена доступність громадянина до якісної допомоги, по-друге, заклади, де надається ця допомога, повинні мати належне навантаження, аби підтримувати належну кваліфікацію медичних фахівців.

Зазначимо, що Скалецька не бачить жодної логіки у закидах на свою адресу щодо згортання медичної реформи.

Раніше Скалецька пояснила, які зміни чекають українців у 2020 році.

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